Мастерица из Бахмута на Одесщине вышивает уникальные рушники и картины

В городе Рени уже почти год живет талантливая мастерица из Бахмута Светлана Федий. Раньше она покоряла мир своими рушниками и вышитыми картинами. А сегодня в ее жизни все кардинально изменилось, ведь ее родина – город Бахмут — поле брани.

Семью «кормили» рушники

С первых дней широкомасштабной войны обстрелы Бахмута, что в каких-то 80 километрах от Донецка, становились все более страшными. В квартире Светланы Федий от взрывов содрогались даже ее картины по мотивам работ Рубенса, которые она – мастер декоративно-прикладного творчества – вышивала крестиком.

Светлана, мастер творческого объединения художников и народных умельцев Донецкой области «Натхнення», каждый год готовила на выставку новую картину. Работа занимала почти полгода.

А «кормили» семью рушники и другой текстиль, вышитый в украинском и древнеславянском стилях.

Ее основными клиентками были женщины, которые знают толк в прекрасном. Они покупали своим повзрослевшим детям изысканные свадебные комплекты – вышивку белым по белому. Приобретали комплекты вышитого постельного белья – молодоженам, вышитые крыжмы и сорочки – для крестин внуков. Так повелось в Украине, что вышивка, как и музыка, сопровождает человека всю его жизнь.

Работы Светланы Федий успешно продавались и за рубежом. Светлана настолько преуспела в вышивке, которой занималась 19 лет, что открыла два интернет-магазина, у нее появилась своя клиентура.

Рубенс в багажник не поместился

Покидая родной Бахмут, Светлана и ее брат с семьями могли взять только то, что помещалось в багажник машины. Рубенс не помещался. Светлана взяла швейную машину и оверлок. Ее брат положил в багажник сумку с инструментами — дрель, шуруповерт, перфоратор. Кто чем зарабатывает.

После того как была уложена провизия, в багажнике остался уголок для небольшой поклажи. «Доню, давай сюда свои рушники – они вас прокормят», — сказал отец Николай Аверьянович. Так спустя время жители города Рени, куда доля забросила жителей Бахмута, познакомились с творчеством художницы и ахнули от невиданной красоты.

Отец оказался прав: рушники действительно помогли — продавая их, семья сводила концы с концами. А вот пополнять коллекцию Светлана была не в состоянии – тряслись руки. Днями и ночами разрывалась душа – там, в Бахмуте, остались пожилые родители. Маму после инсульта эвакуировать было невозможно, отец оставался с ней.

Отец хотел сохранить семейный очаг

Впоследствии, когда две семьи из Бахмута уже устроились на юге Украины, многочисленные попытки вывезти родителей из зоны огня были отвергнуты. Отец стоял на своем: «Мы останемся здесь — чтобы вам было куда вернуться».

Когда появлялась телефонная связь с Бахмутом, одна весть была страшнее другой. Соседские дома разрушены… Мама из подвала уже выходить не в силах… Отцу удалось раздобыть кружку кипятка, родители попили горячего чаю – впервые за неделю… Сегодня, наконец, три часа поспали – не бахало.

Николай Аверьянович до последнего верил, что сможет сохранить семейный очаг. Не смог.

В первых числах февраля похоронил жену. И прятался по подвалам и уцелевшим сараям: в их дом попала «градина» (снаряд от зенитной установки «Град»), но не разорвалась — торчит хвост в комнате, где мама обычно сидела за своей швейной машинкой.

Бои продолжаются. Месяц назад отец оказался на оккупированной территории Бахмута. Сколько ни прятался, был обнаружен и насильно эвакуирован. И последняя информация: многоэтажный дом, где жила семья Светланы, сгорел.

Мы не можем купить билет домой

— Сейчас очень дорого ценится наша вышивка, — рассказывает Светлана. — Но я вышивать не в состоянии. Понимаете, рушник и вышиванка — это тонкие материи. Вышивать надо в определенное время суток, под нужное настроение. Ведь мастер «заряжает» рушник — стежок за стежком — особой энергетикой. А что я могу?..

На своей странице в Фейсбуке Светлана выложила пост: «… Мы лишены самого ценного, что у нас было, и оттого мы с трудом признаем в своем отражении самих себя. У нас нет дома! Больше нет дома! Когда мы осознали это, в нас что-то надломилось… Даже у тех, у кого все сложилось на новом месте, нет главного – основы. Нас вырвали с корнем из старой земли, а пересадить забыли. Мы, как цветы на продажу – выкопанные стебли с корешками, на которые налипли комья земли. Их обычно кладут в пакетик с водой и так и оставляют в ожидании нового владельца.

Мы благодарны вам за гостеприимство и заботу. Но остатки нашей прежней земли, налипшие на наши души, не дают нам возможности стать счастливыми на новом месте, потому что как-то так вышло, что мы несовместимы ни с чем, кроме Луганска, Донецка.

Вам тяжело понять (и это хорошо!), что мы испытываем. Вам кажется, что мы глупим и капризничаем. Но нет. Мы действительно не можем преодолеть себя. И мы хотим туда вернуться так сильно, что болеем и никак не можем вылечиться… Нас съедает тоска, и, пока мы не сможем купить билет до дома, полноценно нам не жить. А многие не смогут купить этот билет никогда. Потому что у них дома разрушены до основания. И вернуться туда – означает просто себя убить. Господи! Сохрани хотя бы то, что осталось!»

В последнее время Светлана Федий стала выкладывать в социальных сетях свои новые работы – джинсовые сумки, выполненные в технике апсайклинг.

В переводе с английского «апсайклинг» (upcycling) – это переработка, вторичное использование вещей, которым дизайнеры придают новую жизнь. Еще до войны Светлана пробовала себя в этом направлении. Она давала вторую жизнь джинсам, кожаным и замшевым курткам.

Светлана надеется, что найдутся заказчики, которые захотят получить эксклюзивные изделия из старых любимых вещей, и ей удастся заработать на жизнь.

Если бы еще удалось собственную ЖИЗНЬ перекроить и сшить заново…

Контакты мастерицы

Публикуем телефон Светланы для потенциальных покупателей: +38 050 613 54 19.