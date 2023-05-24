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В Одесской области презентовали рушник, который может попасть в Книгу рекордов (фото)

В Одесской области презентовали рушник, который может попасть в Книгу рекордов (фото)

В День вышиванки и Международный день музеев Кодимский историко-краеведческий музей представил уникальный «Рушник Кодимщины» длиной почти в 10 метров и с 28 орнаментами. Этот рушник может попасть в Книгу рекордов Украины.

Длина рушник достигает девяти с половиной метров, а работали над ним десять лет семнадцать мастериц, передавая из села в село, из рук в руки.

И только недавно лег завершающий стожок на полотно – вышивальщицы Кодымщины завершили коллективную работу над уникальным полотенцем, которое представляет орнаменты каждого населенного пункта бывшего Кодымского района, то есть двух нынешних громад – Кодымской и Слободской.

рушник

Первыми работать над ним начали вышивальщицы из Кодымы. Сначала работа пошла удивительно быстро, 17 орнаментов мастера положили на полотно до 2015 года, а затем рушник «лег на полку» в музее, где «отдыхал» вплоть до 2021 года, пока к вышиванию не присоединилась самая молодая из мастериц – Ольга Ревенко.

Теперь длинное полотно имеет 28 орнаменов, а завершает их вышитый список самих вышивальщиц, чьи имена вошли в историю края. Чудо-рушник, вышитый традиционным местным швом «колодочка», который еще называют счетной гладью.

Следует отметить, что рекорд Украины по длине среди полотенец был установлен в Калуше в 2021 году — зафиксирована длина 11 м 79 см и ширина 2 м 1 см. Калушское полотенце украшено 22 орнаментами разных украинских этнографических групп. А вот наш, кодимский рушник, может попасть в Книгу рекордов Украины по количеству орнаментов — аж 28 — на одном рушнике.

О фоторепортаже ко Дню вышиванки рушников и вышиванок из одесских музеев, а также узнать, какую историю они скрывают, можно почитать здесь.

Читайте также, как в главном зале одесского железнодорожного вокзала открылась выставка вышиванок «Вышитые болью».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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