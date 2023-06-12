Херсонская область: эвакуация под обстрелами и уровень воды в населенных пунктах (видео)

В Херсонской области продолжается эвакуация людей с затопленных территорий. Эвакуация с левого берега усложняется обстрелами со стороны оккупантов. Уровень воды постепенно снижается.
Спасатели и волонтеры не оставляют попыток спасения людей с затопленного левого берега. На сегодняшний день с левого берега вытащили 120 человек, — сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
Уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области в настоящее время в среднем достигает отметки 3,29 м.
Подтопленными по-прежнему остаются 46 поселков и городов области. 32 из них – на Правобережье, 14 – на Левобережье.
Напомним, как жители Херсона спасаются от подтопления.
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