Убирать и трогать мусор на одесском побережье опасно — военные (видео)

После того как на одесское побережье начало выносить мусор из Херсонской области, появилось много желающих его убрать. Но военные запрещают это делать из-за высокой минной опасности.

В кучах мусора, среди остатков бытовых предметов и различных конструкций могут быть опасные предметы, унесенные потоком воды с позиций и полевых складов БК, которые занимали россияне, — рассказывает руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК «Юг» Наталья Гуменюк, сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь».

Поэтому самостоятельно организовывать сбор мусора, который принесло к берегу, запрещено. Необходимо обращаться к специалистам – пиротехникам, взрывотехникам. После того как они обследуют местность и сделают вывод, что там безопасно, только тогда можно начинать уборку побережья.

Наталья Гуменюк подчеркивает, что опасность несут не только якорные мины, которые одесситы уже научились отличать. Это могут быть мины-лепестки – коварные и опасные. Они малозаметны, но взрываются при маленьком прикосновении.

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