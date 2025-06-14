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13 июня в Одессе стартовал двухдневный всеукраинский форум лидеров ОСМД.

Обсуждаются вопросы поддержки ОСМД, энергонезависимости и вызовы военного времени.

Поддержка города и планы на будущее

Заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова выступила одной из спикеров на форуме 13 июня. Она рассказала участникам о мерах, которые принимает город для поддержки ОСМД, и о шагах Одессы на пути к энергонезависимости. В частности, речь шла о проектах по когенерации, замене насосов, установке солнечных панелей и планах по строительству мусоросжигательного завода. Чиновница отметила, что хотя эти планы амбициозные, другого пути для города нет.

Спикер подчеркнула, что форум продлится два дня, и на следующий день с лидерами ОСМД Украины будет общаться мэр Одессы. Она также выразила радость от возможности принимать гостей, которые работают над позитивными изменениями в своих городах, и подчеркнула важность обмена мнениями.

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