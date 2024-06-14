Прогноз синоптиков на 15 июня: штормовое предупреждение

Завтра, в субботу, 15 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
Штормовое предупреждение: Ночью 15 июня по Одессе ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 15 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Ночью местами гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.