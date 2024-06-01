Правительство повысило тарифы на электроэнергию: сколько будем платить с 1 июня

Новые тарифы на электроэнергию

С 1 июня единственный тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт вместо 2,64 грн/кВт.

К примеру, если домохозяйство потребляет электроэнергии в объеме 170 кВт*ч в месяц, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Решение о росте цен на свет принял Кабмин на своем заседании 31 мая. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025г.

Произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах которых электрическое отопление.

Для них ввели следующие лимиты потребления на цены на электричество:

до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт;

более 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Для потребителей, у которых установлен двухзонный счетчик, «ночной тариф» на электроэнергию будет 2,16 грн за кВт/ч.

Субсидии

Тех украинцев, у которых при новых тарифах будет не хватать средств на оплату электричества, государство берется поддержать субсидиями.

«Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии», – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Ранее мы рассказывали, как правильно подать документы и не получить отказ при назначении.

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Почему повысили тарифы на электроэнергию

В сообщении Министерства энергетики говорится, что рост цены на свет – вынужденный шаг, без которого украинцы зимой могли вообще остаться без электричества.

«Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, не удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время идет ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — сказал Герман Галущенко.

По его словам, если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

Министр подчеркнул, что рыночная стоимость электроэнергии сейчас почти 7,5 грн/кВт*ч, но в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию до этого уровня.

Правда и оставить предыдущую цену в 2,64 грн/кВтч, что составляет треть рыночной, оказалось невозможным.