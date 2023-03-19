Как одесситам связаться со своим «ЖЭКом»

19 марта отмечается День работника ЖКХ — жилищно-коммунального хозяйства. Труд этих людей напрямую связан с нашим благоустройством и выживанием.
Ежедневно по всей Украине, несмотря на войну, работники ЖКХ поддерживают чистоту и красоту улиц, а также сохраняют уют и комфорт в наших домах.
Телефоны и адреса жилищно-коммунальных сервисов в Одессе
Ну, а чтобы одесситы всегда были на связи со своим «жэком», мы публикуем телефоны и адреса жилищно-коммунальных сервисов нашего города.
ЖКС «Вузовский»
Адрес центрального офиса: улица Шишкина, 60а.
Телефон: (048) 705-90-74.
Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45.
Сайт: vuzovsky.od.ua.
ЖКС «Черноморский»
Адрес центрального офиса: улица Академика Вильямса, 81/4.
Телефон: (048) 705-34-40.
Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.
Сайт: chornomor.od.ua.
ЖКС «Черемушки»
Адрес центрального офиса: улица Ивана и Юрия Лип, 38а.
Телефон: (048) 705-33-11/12.
Время работы: с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.
Сайт: omr.gov.ua/ru/city/enterprises/jks-cheremushki.
ЖКС «Хмельницкий»
Адрес центрального офиса: Серединский сквер, 1.
Телефон: (048) 705-79-69.
Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.
Сайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080443387314
ЖКС «Фонтанский»
Адрес центрального офиса: Французский бульвар, 12а.
Телефон: (048) 740-72-62.
Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.
Сайт: https://www.facebook.com/kp.jks.fontanskiy/
ЖКС «Порто-Франковский»
Адрес центрального офиса: улица Льва Толстого, 5.
Телефон: (048) 705-74-23.
Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.
Сайт: porto-franko.od.ua
ЖКС «Пересыпский»
Адрес центрального офиса: улица Черноморского козачества, 95.
Телефон: (048) 793-78-60.
Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45.
Сайт: страница «КП ЖКС «Пересипський» на «Фейсбуке».
Что делать, если в ЖКС не берут трубку
Если вы позвонили на указанный номер ЖКС, но вам так и не ответили, звоните в скорую коммунальную помощь — 15-01. Здесь вам ответят на интересующие вас вопросы, помогут связать с работником жэка и решить вашу проблему.
Также можете позвонить в Диспетчерскую департамента городского хозяйства — (048) 705-48-84 или (067) 705-84-48.
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