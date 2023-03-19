Как одесситам связаться со своим «ЖЭКом»

19 марта отмечается День работника ЖКХ — жилищно-коммунального хозяйства. Труд этих людей напрямую связан с нашим благоустройством и выживанием.

Ежедневно по всей Украине, несмотря на войну, работники ЖКХ поддерживают чистоту и красоту улиц, а также сохраняют уют и комфорт в наших домах.

Телефоны и адреса жилищно-коммунальных сервисов в Одессе

Ну, а чтобы одесситы всегда были на связи со своим «жэком», мы публикуем телефоны и адреса жилищно-коммунальных сервисов нашего города.

ЖКС «Вузовский»

Адрес центрального офиса: улица Шишкина, 60а.

Телефон: (048) 705-90-74.

Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45.

Сайт: vuzovsky.od.ua.

ЖКС «Черноморский»

Адрес центрального офиса: улица Академика Вильямса, 81/4.

Телефон: (048) 705-34-40.

Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.

Сайт: chornomor.od.ua.

ЖКС «Черемушки»

Адрес центрального офиса: улица Ивана и Юрия Лип, 38а.

Телефон: (048) 705-33-11/12.

Время работы: с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Сайт: omr.gov.ua/ru/city/enterprises/jks-cheremushki.

ЖКС «Хмельницкий»

Адрес центрального офиса: Серединский сквер, 1.

Телефон: (048) 705-79-69.

Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.

Сайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080443387314

ЖКС «Фонтанский»

Адрес центрального офиса: Французский бульвар, 12а.

Телефон: (048) 740-72-62.

Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Сайт: https://www.facebook.com/kp.jks.fontanskiy/

ЖКС «Порто-Франковский»

Адрес центрального офиса: улица Льва Толстого, 5.

Телефон: (048) 705-74-23.

Время работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00.

Сайт: porto-franko.od.ua

ЖКС «Пересыпский»

Адрес центрального офиса: улица Черноморского козачества, 95.

Телефон: (048) 793-78-60.

Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45.

Сайт: страница «КП ЖКС «Пересипський» на «Фейсбуке».

Что делать, если в ЖКС не берут трубку

Если вы позвонили на указанный номер ЖКС, но вам так и не ответили, звоните в скорую коммунальную помощь — 15-01. Здесь вам ответят на интересующие вас вопросы, помогут связать с работником жэка и решить вашу проблему.

Также можете позвонить в Диспетчерскую департамента городского хозяйства — (048) 705-48-84 или (067) 705-84-48.

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