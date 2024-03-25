ЖКСы против управляющих компаний: какие квитанции оплачивать одесситам

Назад в ЖКС?

Под управление «Сервис Плюс» часть многоквартирных домов, которые ранее обслуживались ЖКСами «Черемушки», «Фонтанский», «Вузовский», «Порто-Франковский», перешли три-четыре года назад.

Недавно на множестве домов, находящихся в управлении частной компании «Сервис Плюс», появились объявления о том, что с 1 марта услуги по управлению им оказывает коммунальное предприятие «ЖКС «Фонтанский».

Эта новость не всех жильцов обрадовала. Почему?

«Сервис Плюс» зарекомендовала себя как ответственная и добросовестная компания, которая достаточно сделала для наших домов. У нас заключен договор с «Сервис Плюс». Но ЖКС стал приносить свои квитанции, что является совершенно незаконным. И такое происходит по всей Одессе», — пишет наша читательница Виктория Петрина.

«Это рейдерский захват», — утверждают в «Сервис Плюс».

«Эти действия неправомерны. Не подписывайте никаких актов. Не поддавайтесь на провокации, — обращается к жильцам директор компании Геннадий Иваницкий. — Они не имеют законных полномочий и оснований, чтобы осуществлять свою деятельность и проводить начисления за обслуживание вашего дома. Управляющая компания «Сервис Плюс» продолжает обслуживать ваш дом».

Не дарите деньги ЖКСам!

Начисления от ЖКСов жильцы получили в квитанции ГЕРЦ. Строка счета за оплату СДПТ там была нового формата: «Аванс за услуги по управлению домом». Начислен он за март в размере ежемесячной платы. В квитанции уточняется, что аванс является рекомендованным, оплачивается по собственному желанию и возможности.

В то же время «Сервис Плюс» прислал своим клиентам собственные — текущие — платежки. За услуги можно рассчитываться без комиссии в банке «Восток», Приватбанке, Ощадбанке. А если жилец оплатит квитанцию ГЕРЦ с авансовыми начислениями от ЖКСов — свои деньги он им просто «подарит».

Так трактуют ситуацию в управляющей компании.

Разъяснение властей: как оплачивать новые платежки за услуги ЖКХ?

Горсовет, в ведении которого находятся муниципальные жилищно-коммунальные сервисы, разместил на своем сайте информацию для одесситов.

«В Одесский городской совет поступают многочисленные обращения одесситов, которые в последние дни начали получать одновременно счета от ЖКС и частных управляющих компаний…

В феврале 2024 года после получения жалоб от жителей была проведена инвентаризация документации в сфере ЖКХ. В ходе проверки были выявлены многочисленные факты подделки документов и незаконного перевода значительной части домов из сферы управления ЖКС «Порто-Франковский» и ЖКС «Фонтанский» в специально созданные для этого частные управляющие компании. Информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы. На сегодняшний день открыты уголовные производства, продолжается следствие.

Обращаем внимание жителей соответствующих домов: сегодня услуги по управлению вашими домами предоставляют соответствующие КП «ЖКС». Поэтому рекомендуем своевременно оплачивать начисления, отраженные в квитанциях ГЕРЦ».

О договорах с мертвыми душами

По результатам проверки, утверждает директор департамента ЖКХ Одесского горсовета Леонид Гребенюк, оказалось, что во время перехода многоквартирных домов на обслуживание частными управляющими компаниями было совершено множество противоправных действий.

Работники управляющей компании якобы фальсифицировали протоколы общих собраний. Нередко они не проводились вообще. Протоколы отсутствуют либо подписи в них подделаны. Иногда договоры заключались управляющими компаниями с одним жителем дома, у которого на это не было полномочий. Есть случаи подписания договоров умершими лицами.

О сервисе по протоколу и без

В то, что часть протоколов общих собраний жителей домов, отданных в управление частным компаниям, фальсифицирована, поверить несложно. Помню, в 2021 году, когда срочно понадобился сантехник, безрезультатно назвонившись по «мертвым» телефонам ЖКС «Черемушки», мы обратились в департамент ЖКХ. Там после долгого эмоционального общения нам сообщили загадочный мобильный телефон. И номер ответил! Оказывается, ЖКС втихаря передал «свои» дома частникам. А мы-то об этом ни сном ни духом! И договор с «Черемушками» наш дом не расторгал. Не было ни собрания жильцов, ни протокола голосования по вопросу заключения договорных отношений с «Сервис Плюс». Хотя, согласно закону, для подписания договора на услуги управляющей компании «за» должен проголосовать 51% жителей дома.

В общем, порешали в департаменте ЖКХ за совладельцев втихую. И, по большому счету, на качество обслуживания это не повлияло.

— С просьбой обрезать высокий тополь неоднократно обращались в «Сервис Плюс», — говорит житель многоквартирного дома на проспекте Шевченко Михаил. — Но такой элементарный вопрос управляющая компания решить не может. Что же говорить о серьезных проблемах?

Есть и другие примеры.

— У нас в доме было и собрание с «Сервис Плюс», и протокол был, — рассказывает житель многоэтажки на Люстдорфской дороге. — Обслуживаемся два года — вопросов вообще нет. По сравнению с «Вузовским» — это небо и земля.

Так кому платить?

Но все же, как и кому платить за СДПТ, одесситам не очень понятно. Особенно тем, кто получает субсидии. Ведь если не оплатишь полученную услугу, рискуешь потерять помощь от государства.

«Пришли два разных счета за одно и то же. Мое положение усугубляется тем, что я субсидиант, и платить обязан. Скажите кому: ЖКС или управляющей компании», — спрашивает наш читатель Андрей Кругляченко.

— Пока не будет вынесено решение суда о неправомерности передачи домов от КП «ЖКС» управляющим компаниям, пока управляющие компании предоставляют услуги по содержанию дома — согласно украинскому законодательству, жильцы обязаны оплачивать их компании, с которой у них заключен договор и на балансе которой находятся их дома, — говорит юрист Павел Бельченко. — Субсидии же человека могут лишить, если он не оплачивал счета за коммунальные услуги более трех месяцев. На сегодняшний день, до вынесения судебного решения, следует оплатить квитанцию за февраль от компании «Сервис Плюс». Если же ваш дом сменит управляющую компанию, об этом надо уведомить социальную службу. Там информацию о вас обновят.

О качестве услуг и инициативе жильцов

У проблемы, вызвавшей сегодня недоумение и возмущение тысяч жителей Одессы, есть два аспекта, считает депутат горсовета Петр Обухов.

— Во-первых — это нечестный способ перевода домов на обслуживание другой компании. Я точно знаю, что в некоторых домах у жильцов либо не собирали подписи, либо их обманывали. Поэтому нынешнюю ситуацию, наверное, можно назвать восстановлением справедливости, — полагает депутат. — Но есть и второй аспект: коммунальные предприятия обслуживают дома крайне плохо, в том числе потому, что мэрия нагружает их разными работами, не касающимися обслуживания конкретных домов. Ну и воровство, откаты… Поэтому, с точки зрения качества услуг, частные компании все-таки выигрывают у коммунальных. Но вообще жильцы должны брать инициативу в свои руки — создавать ОСМД и контролировать управителей. В таком случае обслуживающую компанию, если будут недовольны ее услугами, они легко смогут сменить.

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