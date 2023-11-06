Пешком по ступенькам: кто будет менять сотни давно изношенных лифтов в одесских домах

Лифтовой коллапс в Одессе

На момент принятия целевой программы на 2016-2020 годы в Одессе капитальному ремонту подлежали 1518 пассажирских лифтов. Однако согласно нормативам, предельный срок эксплуатации пассажирского подъемного механизма составляет 25 лет. То есть с каждым годом износившихся лифтов становится больше — в среднем на 200 единиц.

В 2020 году программа ремонта завершилась. А перед самым началом войны коммунальщики начали отключать аварийные лифты во многих многоэтажках. Причина — судебные решения на основании актов проверок, подтверждающих, что подъемные механизмы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, представляющем угрозу жизни и здоровью людей. А у некоторых лифтов срок эксплуатации и вовсе закончился.

Тогда лишенные лифтов жители многоэтажек готовы были выйти на акции протеста. Горячая линия горсовета накалялась от возмущений одесситов, и коммунальщики в конце концов озаботились поисками средств на замену лифтов. В свою очередь, жильцы пришли к выводу: чтобы не оказаться заложником в 16-этажной башне, не стоит надеяться на коммунальные предприятия и городскую власть. Единственный выход — создать ОСМД и не допускать «лифтового коллапса».

Кто должен был заменять лифты

Следить за техническим состоянием лифтов в многоэтажках обязаны ЖКС и управляющие компании. А с появлением объединений совладельцев многоквартирных домов ответственность за их эксплуатацию и текущий ремонт легла на плечи жильцов.

Если в доме создано ОСМД, то оно и является собственником лифтов. Совладельцы должны выбрать предприятие, которое будет обслуживать подъемники. Кроме того, ОСМД, как и коммунальные предприятия, обязаны каждые два года проводить техническое освидетельствование лифтов. А после 25 лет эксплуатации — их экспертизу.

До 2015 года обслуживанием лифтов занималось исключительно предприятие «Одессалифт». Нареканий на его «ненавязчивый сервис» было очень много. Вероятно, потому в городе и появились десятки аналогичных сервисных компаний. Эти предприятия поддерживают механизмы лифтов в рабочем состоянии на основании договора о техническом обслуживании.

В договор входят такие услуги:

проверка работы и технического состояния систем диспетчеризации;

проверка и регулировка всех узлов и цепей;

замена деталей и устранение мелких повреждений;

очистка оборудования от пыли, грязи, масла;

ревизия щитовых и проводов, измерение сопротивления изоляции;

работы по обслуживанию лебедки, станции управления, шахты лифта, двери и кабины;

проверка полной исправности при максимальной нагрузке;

аварийное обслуживание (освобождение застрявших пассажиров).

Капитальный ремонт и модернизацию такие предприятия могут проводить только с привлечением дополнительных средств от балансодержателей дома или из городского бюджета.

Сколько стоит обслуживание лифта

Содержание и ремонт лифта — мероприятия не дешевые. И чем старее его механизм, тем расходы выше. Поэтому в ОСМД обычно предусмотрительно откладывают на это деньги.

Ремонт лифтов у нас в доме включен в ремонтный накопительный фонд, — рассказывает совладелица многоквартирного дома Тамила. — В текущем году на ремонт лифтов, которым исполнилось 20 лет, мы по решению общего собрания потратили 45 тысяч гривен. Столько же, как минимум, необходимо потратить и в следующем году.

Это не самые большие траты, с которыми могут столкнуться жители многоэтажки. Топ дорогостоящих «лифтовых работ» выглядит так:

модернизация — 150-200 тыс. гривен,

капитальный ремонт — 200-300 тыс. гривен,

замена — от 500 тыс. гривен.

По словам директора департамента городского хозяйства Натальи Мостовских, город может выделить деньги на капитальный ремонт и замену лифтов ОСМД. Но, по мнению юриста Анастасии Джиголы, при планировании подобных программ власти делают упор на коммунальную собственность. То есть в приоритете — дома на балансе ЖКС и управляющих компаний.

Вместе с тем в некоторых городах Украины действуют программы софинансирования реконструкции, реставрации, проведения капитальных ремонтов и технического переоснащения общего имущества в многоквартирных домах. Они покрывают от 70 до 95% стоимости работ. В итоге финансовое участие жильцов в дорогостоящих ремонтных работах сводится к минимуму.

Сроки замены лифтов сдвигают

Целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же, как объяснил экс-вице-мэр Дмитрий Жеман, необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. После 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах, что требует дополнительного времени. Поэтому пока к ремонту лифтов в одесских высотках приступили только на бумаге. Сейчас оформляется техническая документация и проводятся экспертизы.

Вместе с тем еще в мае депутаты выделили 150 миллионов гривен на закупку 101 лифта.

На каждой следующей сессии мы спрашивали господина Жемана и его подчиненных, успевают ли они с лифтами в этом году. Каждый раз нам отвечали, что успевают, — говорит депутат горсовета Петр Обухов. — На сегодня объявлены тендеры на 39 лифтов из 101. До конца года — меньше трех месяцев. Как думаете, успеют установить все?

Даже если свершится новогоднее чудо и успеют установить все 101, уже в следующем году настанет срок ремонта еще для 200 лифтов, а значит, общий список не уменьшится. И не последнюю роль в этом ремонтном конвейере играют сами балансодержатели.

Каждый год мы формируем титул капитального ремонта лифтов и проводим работы. Я хочу заметить, что такие титулы были бы меньше, если бы управляющие домами выполняли в соответствии с приказом Кабинета министров правила обслуживания лифтов, — говорит Наталья Мостовских.

И с ней нельзя не согласиться.

В Одессе планируют отремонтировать 22 лифта

Тем временем появилась информация, что департамент городского хозяйства разместил тендеры о ремонте 22 одесских лифтов на платформе Prozorrо. Стоимость ремонта каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен. В нее входят замена тросов и лифтового оборудования, а также электроосвещение лифтовых шахт. Общая сумма работ составляет более 28 миллионов гривен. По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года.

Где отремонтируют лифты:

проспект Добровольского, 148;

улица Ильфа и Петрова, 15;

проспект Небесной Сотни, 12;

улица Академика Королева, 18;

проспект Академика Глушко, 34 (2 лифта);

улица Шишкина, 52;

проспект Добровольского, 145;

проспект Добровольского, 137;

проспект Добровольского, 150;

проспект Небесной Сотни, 18;

улица Люстдорфская дорога, 123/1;

улица Бреуса, 26/2;

улица Крымская, 64;

улица Александра Невского, 49;

улица Академика Королева, 19;

улица Александра Невского, 41/3 (2 лифта);

улица Крымская, 62 (2 лифта).



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів