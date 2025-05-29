За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:

Приморский район – компания «ТВ-Серрус»;

Киевский район – компания «Клиар-Сити»;

Суворовский район – компания «Эко-Ренессанс»;

Хаджибейский район – КП «Одескомунтранс».

У каждой компании свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

«Эко-Ренессанс»: 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

«Клиар-Сити»: 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

«ТВ-Серрус»: 34,80 грн и 60,07 грн;

«Одескомунтранс»: 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в июне повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.

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Источник: Новини.LIVE