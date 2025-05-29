Вывоз мусора
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За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:

  • Приморский район – компания «ТВ-Серрус»;
  • Киевский район – компания «Клиар-Сити»;
  • Суворовский район – компания «Эко-Ренессанс»;
  • Хаджибейский район – КП «Одескомунтранс».
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У каждой компании свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

  • «Эко-Ренессанс»: 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • «Клиар-Сити»: 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • «ТВ-Серрус»: 34,80 грн и 60,07 грн;
  • «Одескомунтранс»: 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в июне повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.

Ранее мы рассказывали, будут ли в Одессе строить мусороперерабатывающий завод.

Источник: Новини.LIVE

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