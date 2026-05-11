Ключевые моменты:

Василий Гуляев заявил, что идет служить в ВСУ

Пост мэра он, по его словам, не оставляет

Обязанности городского головы должна выполнять Елена Шолар

В городе обсуждают несколько версий такого решения

Василий Гуляев — один из местных руководителей Одесской области, которых война сделала узнаваемыми далеко за пределами официальных должностей. С начала полномасштабного вторжения он лично записывал короткие видео о воздушной тревоге в Черноморске и публиковал их в своем Telegram-канале. Для многих жителей это стало знаком личной заботы: об опасности предупреждал не только сигнал сирены, но и сам городской голова.

Теперь вокруг Гуляева снова возник резонанс — он заявил, что идет служить в Вооруженные силы Украины. И эта история имеет сразу несколько измерений: человеческое, политическое, юридическое и управленческое.

Что заявил Василий Гуляев

6 мая городской голова Черноморска Василий Гуляев сообщил, что принял решение вступить в ряды ВСУ. В своем обращении он подчеркнул, что это его личный шаг, а не попытка «спрятаться» или избежать ответственности.

По словам Гуляева, на время службы должность городского головы остается за ним. Он также заявил, что его команда продолжит работать, а после завершения контракта он планирует вернуться к исполнению обязанностей в Черноморске.

Именно эта часть заявления вызвала много вопросов у громады: как город будет работать без ежедневного присутствия мэра, кто будет принимать оперативные решения и как будет организовано взаимодействие между городской властью и самим Гуляевым во время его службы.

Кто будет руководить Черноморском

По сообщениям местных и региональных медиа, обязанности городского головы должна выполнять секретарь Черноморского городского совета Елена Шолар.

То есть формально город не остается без управления: текущая работа должна перейти к секретарю совета, исполкому и команде городской власти. Но для громады это все равно чувствительная ситуация, потому что Черноморск живет в условиях войны, воздушных тревог, последствий атак, коммунальных проблем и необходимости быстро реагировать на чрезвычайные события.

Поэтому главный вопрос для жителей — не только в том, почему мэр решил пойти в армию, но и в том, сохранится ли стабильность управления городом.

Почему возраст мэра стал отдельной темой

Отдельный резонанс возник из-за возраста Василия Гуляева. Он относится к возрастной категории 60+, поэтому его вступление в ВСУ нельзя объяснять обычной мобилизацией.

В 2026 году в Украине был изменен порядок прохождения военной службы для добровольцев старше 60 лет. Такие люди могут заключать контракт на военную службу во время действия военного положения. Речь идет именно о добровольном контракте, а не о принудительной мобилизации.

Это важная деталь, потому что она снимает часть недоразумений. В случае Гуляева корректнее говорить не «мэра мобилизовали», а «мэр заявил о добровольном вступлении в ВСУ по контракту».

Чем Гуляев запомнился жителям Черноморска

Для многих жителей Черноморска Василий Гуляев стал известен не только как городской голова. С начала полномасштабного вторжения он лично записывал короткие видео с сообщениями о воздушной тревоге и публиковал их в своем Telegram-канале.

Эти обращения быстро стали заметной частью жизни города во время войны. Для одних это было просто оперативное информирование. Для других — знак личного внимания мэра к безопасности громады: люди слышали не безликий сигнал, а знакомый голос чиновника, который предупреждал об опасности и призывал не игнорировать тревогу.

В июне 2022 года медиа писали, что Гуляев около 250 раз выходил к жителям с такими видеопредупреждениями. Позже он сообщил, что воздушные тревоги в его Telegram-канале будут объявляться уже текстовыми сообщениями.

Именно поэтому нынешняя новость о его вступлении в ВСУ воспринимается в Черноморске не только как кадровое или политическое событие. Для части горожан это история о человеке, который с первых месяцев большой войны был для них публичным голосом тревоги, безопасности и ежедневной связи с властью.

Какие версии обсуждают в Черноморске

Официально Василий Гуляев объяснил свое вступление в ВСУ личным решением. В то же время в местном информационном поле появились и другие предположения относительно причин такого шага.

Журналистка из Черноморска Ирина Гриб, ссылаясь на собственные источники, озвучила две версии. Первая — сложные семейные обстоятельства, то есть личная история. Вторая — предположение, что мэра могли предупредить о возможной подготовке подозрения.

Важно: эти версии не имеют официального подтверждения. На момент подготовки материала публичных сообщений от правоохранительных органов о вручении Василию Гуляеву подозрения не было. Поэтому эту информацию можно рассматривать только как версии, обсуждаемые в местном информационном поле, а не как установленный факт.

Почему эта история важна для громады

Решение Василия Гуляева пойти в ВСУ стало резонансным не только из-за самого факта службы городского головы. Оно совпало сразу с несколькими чувствительными для громады вопросами.

Первое — управление городом во время войны. Черноморск, как и вся Одесская область, живет в условиях постоянных рисков: воздушные тревоги, атаки дронами, коммунальные вызовы, необходимость быстро помогать жителям после чрезвычайных ситуаций.

Второе — доверие. Гуляев долго был публичным лицом военных сообщений для города. Поэтому его уход в армию часть жителей может воспринимать эмоционально: не просто как решение чиновника, а как изменение привычного символа присутствия власти.

Третье — прозрачность. В такой ситуации городской власти важно четко объяснять, кто и за что отвечает, как будет работать исполком, кто будет принимать решения и как жители будут получать информацию.

Что остается неясным

Пока публично не уточнялось, в какой именно части будет служить Василий Гуляев, какие задачи он будет выполнять и как именно будет организована работа городской власти во время его службы.

Также громада ожидает более четких официальных объяснений относительно распределения полномочий в городском совете и исполкоме. Ведь для жителей важно понимать не только политическую сторону этой истории, но и практическую: кто будет отвечать за город каждый день.

Что известно на данный момент

Из открытых источников известно: Василий Гуляев заявил о решении вступить в ВСУ, подчеркнул, что не складывает полномочия окончательно, а должность городского головы остается за ним. Обязанности мэра должна выполнять секретарь горсовета Елена Шолар.

Также известно, что служба людей старше 60 лет возможна по добровольному контракту. Именно поэтому в этой истории важно отделять подтвержденные факты от предположений, а официальные заявления — от версий, которые обсуждаются в городе.

Для Черноморска это история не только о мэре, который решил пойти в армию. Это история о доверии, военном управлении, ответственности власти перед громадой и необходимости говорить с людьми прямо — особенно тогда, когда вокруг важных решений возникает много вопросов.

Источники информации

Материал подготовлен на основе публичного заявления Василия Гуляева, сообщений местных и национальных медиа, разъяснений Министерства обороны Украины относительно контрактной службы добровольцев 60+, Указа Президента Украины №108/2026, а также сообщений журналистки из Черноморска Ирины Гриб, которая ссылалась на собственные источники. Неофициальные версии поданы как предположения, а не как установленный факт.

