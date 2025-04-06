Евгения Подмаркова – автор коротких рассказов, общественная активистка и волонтер, решила поделиться семейными рецептами своей семьи. Вместе с мамой они перебирали многочисленные записи, блокноты, бумажки, украшенные разноцветными, а местами и выцветшими пометками, переписывали и переводили. Все эти рецепты – по-настоящему живые. Некоторые из них проверены не то что годами, а веками, например, двухсотлетний рецепт паски на Пасху или ещё более старый «Золотой мармелад», который готовила на очаге прапрабабушка Евгении, Ульяна Омеляновна.

– Конечно, дорогие друзья, я уверена, что ваши мамы, бабушки, и вы сами готовите лучше всех, но все же осмелюсь предложить вашему вниманию небольшую часть той самой одесской кухни, – написала Евгения в предисловии.

Автор сразу уточняет, что не претендует на каноничность рецептов, ведь в одесской кухне все, что вкусно, то и правильно. Именно поэтому здесь представлены целых четыре рецепта икры из «синеньких», три рецепта форшмака (от мамы, от мамы Доры) и еще восемь компактных, но насыщенных разделов.

Перелистывая страницы книги, мы еще раз убеждаемся в удивительном разнообразии традиций и культур, которые всегда были представлены на любом одесском столе. Здесь и армянские помидоры, и цимес, и чебуреки, рецепт которых привезли крымские греки. К большинству рецептов добавлены комментарии автора – откуда это блюдо (от подруги, мамы, бабушки или тети Эммы), его одесское название, например, «Одесский пенициллин», а также советы по приготовлению.

Евгения признается, что пока готовила эту коллекцию, узнала для себя много нового, и вот теперь настала очередь читателей.

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