Ключевые моменты:

Фестиваль возвращается после ограниченного формата 2024 года.

Формат адаптирован к условиям военного времени: мероприятия рядом с укрытиями.

Программа включает: Акцию памяти погибших защитников, торжественное поднятие Флага Украины на Потемкинской лестнице, патриотический автопробег, массовый диктант по украинскому языку.

Как сообщили организаторы фестиваля, после осторожного формата прошлого года, в этом году решено расширить программу мероприятий с соблюдением мер безопасности — они пройдут рядом с укрытиями.

Организаторы подчеркивают, что окончательное проведение зависит от военной обстановки: в случае запрета со стороны военных, события будут отменены.

“Сейчас мы планируем масштабные события, чем в прошлом году, и хотим пригласить вас присоединиться к нам в эти важные дни. Все события будем проводить у укрытий, но помните, каждый сам решает, готов ли приобщаться,” — отметили организаторы.

В нынешней программе:

Акция памяти погибших героев,

Торжественное поднятие Флага Украины на Потемкинской лестнице,

Патриотический автопробег.

Отдельно пройдет массовый диктант по украинскому языку, который состоится в рамках нового литературного фестиваля PORT.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в этом году состоится с 24 сентября по 4 октября в Киеве, объявил о старте продаж фестивальных абонементов.