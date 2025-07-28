Вышиванковый фестиваль

Ключевые моменты:

  • Фестиваль возвращается после ограниченного формата 2024 года.
  • Формат адаптирован к условиям военного времени: мероприятия рядом с укрытиями.
  • Программа включает: Акцию памяти погибших защитников, торжественное поднятие Флага Украины на Потемкинской лестнице, патриотический автопробег, массовый диктант по украинскому языку.

Как сообщили организаторы фестиваля, после осторожного формата прошлого года, в этом году решено расширить программу мероприятий с соблюдением мер безопасности — они пройдут рядом с укрытиями. 

Организаторы подчеркивают, что окончательное проведение зависит от военной обстановки: в случае запрета со стороны военных, события будут отменены.

“Сейчас мы планируем масштабные события, чем в прошлом году, и хотим пригласить вас присоединиться к нам в эти важные дни. Все события будем проводить у укрытий, но помните, каждый сам решает, готов ли приобщаться,” — отметили организаторы.

В нынешней программе: 

  • Акция памяти погибших героев, 
  • Торжественное поднятие Флага Украины на Потемкинской лестнице,
  • Патриотический автопробег. 

Отдельно пройдет массовый диктант по украинскому языку, который состоится в рамках нового литературного фестиваля PORT

фестиваль

Напомним, Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в этом году состоится с 24 сентября по 4 октября в Киеве, объявил о старте продаж фестивальных абонементов. 

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