Евгений Кириллович: «Ответка? Да они каждую ночь, каждый день нас бомбят, не ожидая, что мы что-то взорвем. Как только что-то там случится, сразу они кричат, что это диверсия, это террор, это терроризм! На нас они не смотрят, что убивают. Поэтому надо чем больше, тем лучше».

Александр: «На войне всегда так бывает. Когда есть какие-то действия, то есть и противодействия. Этого избежать невозможно. А мы три года живем под ракетными обстрелами, под ударами шахидов. И до «Паутины», и после «Паутины». Так будет до тех пор, пока не будет согласован этот вопрос. Если бы взорвали Крымский мост? Это не вундерваффе, это не чудо-оружие. Оно почти никак не повлияло бы на боевые действия. Вот если бы было начато интенсивное производство ракет в Украине, это было бы лучше. Вот это сдерживание бы было. Нужно наращивать мощность государства для того, чтобы его защитить. Пока еще не поздно».

Лиза: «Очень, на самом деле, сложный вопрос. Одни хотят, чтобы все это поскорее закончилось, но, с другой стороны, уже очень много людей умерло, поэтому мы не просто так за это воюем. Я, если честно, думаю, что да, это надо делать. Надо не просто защищать, надо показывать, что мы сильный народ, у нас есть наша территория и на нее заходить не нужно».

Ольга: «Сдаться? Нет!!! Это же война, как-то надо бороться за свою территорию, а то, как далеко заходить туда, не знаю».

Марина: «Я считаю, что украинцы молча досидели уже достаточно времени, тем самым допустили все, что началось в 13 году, в 91 году — спустили все «на тормозах» и очень много спустили за последние 30 лет независимости. Сейчас люди сбились, их запугали ТЦК, отлавливают мужчин, как собак. Это абсолютно неправильное поведение. Затравили людей. Боятся действовать даже те, кто может привести к улучшению нашего положения. То, что кто-то что-то делает, я считаю, это правильно. Пусть знают, что мы не спрятали, как страусы, головы в песок. Поэтому я абсолютно за то, чтобы наши ребята справлялись. Те, кто на фронте, — с тем, что на фронте. Чтобы все понимали, что в тылу нужны люди. Вот с этим надо заканчивать, этому уделять внимание. Тому же СБУ. А то, что сделали с мостом? Ребята, этот мост не должен был быть построен!»

Светлана: «Конечно, боимся. Но, поддерживаю, потому что надо как-то отвечать врагу. Скажу честно, я бы хотела, чтобы мост тот взорвали. Потому что смотрим на всю эту несправедливость, что происходит по отношению к нашей стране, хочется, чтобы они почувствовали хоть как-то на себе эту ответственность. За то, что совершают такие зверства над нами. Конечно, я за добро, за то, чтобы жили все в мире, но я вижу, что такие методы сейчас не действенны. Поэтому, на силу надо отвечать силой».

Кристина: «Ответочка и так летит каждую ночь. Мы все это слышим и она была до того, как мы делали эти операции. Поэтому, я думаю, что это очень хорошо, что так делаем. Это уменьшает вероятность ракетных обстрелов такими массированными, и это чью-то жизнь сохраняет».

Людмила: «Надо проводить. Единственное, что надо об этом меньше говорить. Подробности: как это произошло, что сделали, как машина туда заехала, что оттуда вылетело. А так, надо делать. А ответ все равно приходит. И до, и после, и во время. Просто надо молчать. Прямо уже чуть ли не фильм, как это все произошло, как туда «заехал конь Троянский», как оттуда выехал. Все должно быть в тайне. У них должен мозг свернуться, не понимать, как это произошло. А мы просто рассказали. Завтра и нам теперь может такой ответ с фурой».

Николай: «Ответочка может всегда прилететь. Они же без мозгов люди. Я думаю, что нам надо свое делать. Они только силу боятся. Не разговаривать с ними, ничего. Это конченые люди. Я смотрю чат-рулетка, там показывают, ума — ноль. У людей нет абсолютно ничего. Они же кричат: «Запусти!». Вместо того, чтобы кричать, останови войну, так и им уже прилетает, а они отвечают: «запусти ракету на Украину». Те люди не понимают добра. Что бы ты ни сделал. Отдай им все, а они все равно полезут дальше. Это уже конченое общество».

Николай: «Я считаю, что такое надо проводить каждый день, до тех пор, пока они этого не поймут. Каждый день. Эта единственно разовая акция — это хорошо, но надо, чтобы они постоянно были под прессом. Только это их подтолкнет к каким-то реальным переговорам. Спасибо нашим западным партнерам за разведданные по дислокации этой всей гадости».

Ирина: «Я думаю, лучше бы не стоило. Правительству виднее. Мы мало что решаем. Я переживаю за своих родных, потому что они будут страдать. И внуки, и дети. Я хочу, чтобы был мир. Поэтому, лучше не надо».

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