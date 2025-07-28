— Куриное филе, фаршированное овощами, сырами, зеленью, грибами или мясным ассорти, — это находка для семейного ужина или торжеств. К нему можно подавать овощные салаты и любые овощные гарниры. Мои близкие любят запеченный картофель.

Тамара Мазий

Все, что вам надо, — это красивый кусок куриного филе, ингредиенты для начинки и хорошее настроение. Ингредиенты, кстати, можете менять на ваш вкус и варьировать от простых (например, шпинат, брынза или ветчина) до оригинальных (жгучий перец халапеньо или дикий рис).

Ингредиенты:

куриное филе — 2-4 шт.

морковь — 1-2 шт.

сыр пармезан — 100 г для посыпки

сыр моцарелла — 100 г для начинки

лук — 1 шт.

прованские или итальянские травы

смесь перцев

масло подсолнечное или оливковое

соль — по вкусу.

Приготовление

Куриные грудки накрыть пленкой и отбить, чтобы получился ровный кусочек. Смешать оливковое масло, специи, соль. Филе натереть приправами и оставить постоять, пока готовится начинка.

Мелко нарезать лук, положить его в глубокую тарелку и залить горячей водой. Оставить на 10 минут, после слить воду.

Морковь вымыть, очистить и натереть на терке. Кстати, вместо моркови можно положить грибы. Смешать морковь и лук, притрусить молотым черным перцем. Выложить равномерно на филе, добавить кусочки сыра и свернуть в рулетики.

Положить рулетики на противень, накрыть сверху фольгой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке. Пока печется рулет, натереть на терке сыр.

Достать грудки через 30 минут, снять фольгу и густо посыпать тертым сыром и снова отправить в духовку еще на минут 10-15.

Приятного аппетита!

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