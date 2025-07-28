Ключевые моменты:

На Новом базаре в Одессе ощущается затишье и стало меньше покупателей;

Арбузы продают по 20-40 грн/кг и рекламируют как «песню»;

Цены на овощи: от 20 до 150 грн/кг;

Цены на фрукты: до 230 грн/кг;

Цены на яйца, брынзу и творог: от 47 до 270 грн;

Цены на мясо и сало: 180-300 грн/кг.

Цены на рыбу: от 80 до 250 грн/кг.

Арбузик поет?

Вместо ценника рядом с фруктами и овощами – реклама. Гласит, что «арбузик – просто песня…»

Покупатель в настроении:

– О чем поем? Да еще и сладко?

– Это вы о чем?

– Ну написали же, что арбузик – песня. Слаще не бывает. Вот и интересуюсь: о чем поют ваши арбузики?..

– Сами запоете, как только попробуете…

А что сколько стоит?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель – 25-40 грн;

лук – 30-45 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 20-45 грн;

огурцы – 30-50 грн;

сладкий перец – 80-150 грн;

баклажаны – 80-140 грн;

капуста – 30-50 грн;

чеснок – 140-150 грн;

морковь – 40-60 грн;

зелень в пучках – от 10 грн;

кукуруза – 15-20 грн за один початок.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки – 60-90 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 90-130 грн;

виноград – 80-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 70-130 грн;

черешня – 100-200 грн;

вишня – 100-200 грн;

клубника – 160-220 грн;

крыжовник – 220-230 грн;

персики – 70-110 грн;

абрикосы – 70-120 грн;

сливы – 60-110 грн;

арбузы – 20-40 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 47-80 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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