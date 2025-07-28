Ключевые моменты:

  • На Новом базаре в Одессе ощущается затишье и стало меньше покупателей;
  • Арбузы продают по 20-40 грн/кг и рекламируют как «песню»;
  • Цены на овощи: от 20 до 150 грн/кг;
  • Цены на фрукты: до 230 грн/кг;
  • Цены на яйца, брынзу и творог: от 47 до 270 грн;
  • Цены на мясо и сало: 180-300 грн/кг.
  • Цены на рыбу: от 80 до 250 грн/кг.

Арбузик поет?

Вместо ценника рядом с фруктами и овощами – реклама. Гласит, что «арбузик – просто песня…»

Арбузы на одесском Новом рынке

Покупатель в настроении:

– О чем поем? Да еще и сладко?

– Это вы о чем?

– Ну написали же, что арбузик – песня. Слаще не бывает. Вот и интересуюсь: о чем поют ваши арбузики?..

– Сами запоете, как только попробуете…

А что сколько стоит?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-40 грн;
  • лук – 30-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 20-45 грн;
  • огурцы – 30-50 грн;
  • сладкий перец – 80-150 грн;
  • баклажаны – 80-140 грн;
  • капуста – 30-50 грн;
  • чеснок – 140-150 грн;
  • морковь – 40-60 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн;
  • кукуруза – 15-20 грн за один початок.
Одесский Новый базар в конце июля
Одесский Новый базар в конце июля, помидоры
Одесский Новый базар в конце июля, покупательница
Одесский Новый базар в конце июля, овощи
Одесский Новый базар в конце июля, цены на овощи

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

  • яблоки – 60-90 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 90-130 грн;
  • виноград – 80-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 70-130 грн;
  • черешня – 100-200 грн;
  • вишня – 100-200 грн;
  • клубника – 160-220 грн;
  • крыжовник – 220-230 грн;
  • персики – 70-110 грн;
  • абрикосы – 70-120 грн;
  • сливы – 60-110 грн;
  • арбузы – 20-40 грн.
Одесский Новый базар в конце июля, овощи-фрукты
Одесский Новый базар в конце июля, арбузы и не только
Одесский Новый базар в конце июля, фрукты
Одесский Новый базар в конце июля: покупателей мало
Одесский Новый базар в конце июля, цены на фрукты
Одесский Новый базар в конце июля, крытый корпус
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Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Яйца на одесском Новом рынке

  • яйца (десяток) – 47-80 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Рыба на одесском Новом рынке

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

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