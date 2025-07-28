Ключевые моменты:
- На Новом базаре в Одессе ощущается затишье и стало меньше покупателей;
- Арбузы продают по 20-40 грн/кг и рекламируют как «песню»;
- Цены на овощи: от 20 до 150 грн/кг;
- Цены на фрукты: до 230 грн/кг;
- Цены на яйца, брынзу и творог: от 47 до 270 грн;
- Цены на мясо и сало: 180-300 грн/кг.
- Цены на рыбу: от 80 до 250 грн/кг.
Арбузик поет?
Вместо ценника рядом с фруктами и овощами – реклама. Гласит, что «арбузик – просто песня…»
Покупатель в настроении:
– О чем поем? Да еще и сладко?
– Это вы о чем?
– Ну написали же, что арбузик – песня. Слаще не бывает. Вот и интересуюсь: о чем поют ваши арбузики?..
– Сами запоете, как только попробуете…
А что сколько стоит?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель – 25-40 грн;
- лук – 30-45 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 20-45 грн;
- огурцы – 30-50 грн;
- сладкий перец – 80-150 грн;
- баклажаны – 80-140 грн;
- капуста – 30-50 грн;
- чеснок – 140-150 грн;
- морковь – 40-60 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн;
- кукуруза – 15-20 грн за один початок.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки – 60-90 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 90-130 грн;
- виноград – 80-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 70-130 грн;
- черешня – 100-200 грн;
- вишня – 100-200 грн;
- клубника – 160-220 грн;
- крыжовник – 220-230 грн;
- персики – 70-110 грн;
- абрикосы – 70-120 грн;
- сливы – 60-110 грн;
- арбузы – 20-40 грн.
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Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 47-80 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-180 грн.
Теперь – про цены на мясо и сало:
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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