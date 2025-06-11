Поезд, «Укрзалізниця»

Дополнительные поезда в Одессу

О дополнительных рейсах поездов в Одессу и другие города Украины рассказали в пресс-службе национального железнодорожного оператора.

  • Интерсити №765/764 Киев — Одесса
    Из Киева — с 27 июня, из Одессы — с 28 июня, 6 раз в неделю.
    Время в пути: из Киева — 21:49 → 05:34, из Одессы — 06:54 → 15:01.
    Особенно удобно он подойдет пассажирам из Сум и Чернигова, которые за сутки смогут добираться в Одессу с пересадкой в столице.
  • Поезд №208/207 Одесса — Винница
    Будет назначаться в периоды повышенного спроса.
    Из Одессы — 08:11 → 14:15, из Винницы — 15:05 → 20:59.
  • В перспективе (при необходимости):
  • №167/168 Львов — Одесса
  • №263/264 Киев — Одесса
  • №265/266 Киев — Одесса
  • №761/762 Киев — Одесса
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Удлиненный маршрут до Одессы

  • Поезд №147/148 Житомир — Одесса
    На летний период маршрут продлен из Киева в Житомир.
    Таким образом, Житомир получит прямое сообщение с Черкассами и Одессой.

Другие дополнительные поезда УЗ на лето

  • №220/219 Киев — Днепр №220/219
  • Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр №736/735 Киев — Днепр
  • №283/284 Киев — Ужгород
  • №203/204 Киев — Ясиня
  • Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог №739/740 Киев — Кривой Рог

При необходимости:

  • №159/160 Киев — Трускавец
  • №213/214 Киев — Ужгород
  • №239/240 Киев — Каменец-Подольский №239/240 Киев — Каменец-Подольский
  • №291/292 Киев — Львов
  • №777/778 Киев — Львов

Что дальше

«Укрзализныця» отмечает, что готова гибко реагировать на пассажирский спрос и назначать новые рейсы в отдельные дни. Поэтому рекомендуют следить за обновлениями на официальном сайте или в приложении.

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