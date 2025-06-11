Дополнительные поезда в Одессу
О дополнительных рейсах поездов в Одессу и другие города Украины рассказали в пресс-службе национального железнодорожного оператора.
- Интерсити №765/764 Киев — Одесса
Из Киева — с 27 июня, из Одессы — с 28 июня, 6 раз в неделю.
Время в пути: из Киева — 21:49 → 05:34, из Одессы — 06:54 → 15:01.
Особенно удобно он подойдет пассажирам из Сум и Чернигова, которые за сутки смогут добираться в Одессу с пересадкой в столице.
- Поезд №208/207 Одесса — Винница
Будет назначаться в периоды повышенного спроса.
Из Одессы — 08:11 → 14:15, из Винницы — 15:05 → 20:59.
- В перспективе (при необходимости):
- №167/168 Львов — Одесса
- №263/264 Киев — Одесса
- №265/266 Киев — Одесса
- №761/762 Киев — Одесса
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Удлиненный маршрут до Одессы
- Поезд №147/148 Житомир — Одесса
На летний период маршрут продлен из Киева в Житомир.
Таким образом, Житомир получит прямое сообщение с Черкассами и Одессой.
Другие дополнительные поезда УЗ на лето
- №220/219 Киев — Днепр №220/219
- Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр №736/735 Киев — Днепр
- №283/284 Киев — Ужгород
- №203/204 Киев — Ясиня
- Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог №739/740 Киев — Кривой Рог
При необходимости:
- №159/160 Киев — Трускавец
- №213/214 Киев — Ужгород
- №239/240 Киев — Каменец-Подольский №239/240 Киев — Каменец-Подольский
- №291/292 Киев — Львов
- №777/778 Киев — Львов
Что дальше
«Укрзализныця» отмечает, что готова гибко реагировать на пассажирский спрос и назначать новые рейсы в отдельные дни. Поэтому рекомендуют следить за обновлениями на официальном сайте или в приложении.