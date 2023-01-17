Одесский «Летучий голландец»: маленький радиоклондайк большой Пересыпи

Ну вот вам и еще один чисто одесский рынок, только он не за еду, а за полезности дня сегодняшнего. Это такой Клондайк всяческих полезных штучек – от гаджетов до тех, которые вы порой и не знаете, как назвать. И женщины себя здесь зачастую ощущают блондинками, потому как не понимают порой, что ну никак нельзя называть «заправкой» зарядку для мобильника.

Рынок на Пересыпи: свои красивости, свои порядки

Да, вы поняли, я о радиорынке на Пересыпи, который хоть и именуется «Летучий голландец» (надо же!), но иначе как радиорынком не именуется. На воротах этой обители тысячи и одной (а, может, и больше) полезности таки изображен тот самый Летучий голландец. Но это уже из красивостей, а мы о полезностях.

Впрочем, если о красивостях, то меня умиляет что-то вроде сада камней у входа на рынок, равно как и объявление, что на велосипедах сюда – ни-ни. А, ну и еще: появилась здесь очередная полезность, уже военная: специально оборудованные места для зарядки мобильников. Рынок работает ежедневно, посему удобно.

Вот же место удивительное: находится радиорынок рядом с еле-еле живыми стенами старинной синагоги. Сам он кажется маленьким: узенькие улочки с павильончиками, но это только кажется, потому что улочек много, равно как и переулочков. И только завсегдатаи знают, что и где. Зато в любом месте вам дадут подсказку, куда вам именно шагать за той или иной покупкой или услугой.

Одесский радиорынок: все – в большом ассортименте

Когда-то в восьмидесятые все начиналось с «блошиного» радиобазара. Он находился не совсем здесь, а неподалеку. Потом вся эта торговля стала преобразовываться в рынок, правда, с не самой хорошей славой, считалось, что именно там торгуют ворованными (еще кнопочными!) мобильниками.

Ну а потом настали иные времена, радиорынок (да, все еще по-прежнему «радио»!) время от времени то перестраивали, а то и вовсе хотели сносить и вокруг него кипели страсти.

Впрочем, как бы кто не относился к радиорынку на Пересыпи, рано или поздно люди сюда все равно спешат за какой-нибудь нужностью.

Что сегодня? Время военное, и все кажется гораздо тише, чем обычно, да и людей не так много, как это обычно бывало на радиобазаре. Но рынок работает, и сюда едут покупать гаджеты, чинить их, узнавать «за хорошего мастера по ноутам», прикупить «паверчик-банк подешевле» и получить (кому как) еще огромное количество необходимых мелких и более крупных услуг.

Могу сказать на собственном опыте: здесь умеют слушать и вникать в проблему. Даже если вы не очень ясно можете ее высказать. И зачастую именно здесь вы купите (к примеру) новый чехол на свой не самый юный мобильник, хотя нигде в другом месте не могли его отыскать.

Не нравится (ну не поняли вас там!) в павильоне номер такой-то – не беда. Рядом есть другой павильон, дальше – еще и еще… Впрочем, такое бывает редко. Зачастую вам дадут подсказку, в какой павильон топать, чтобы получить желаемый результат.

У радиорынка – свое лицо и свои «достопримечательности». Некоторые «планшеты» (например, с радиодеталями) вас ну очень заинтересуют, некоторые объявления поразят, что-то вызовет улыбку, а что-то заставит задуматься: «Ой, кажется, мне это тоже надо».

А вообще поразительное место: оно вмещает в себя и прошлое, и сегодняшний день, имеет свою уже довольно давнюю историю. Но, главное, никогда нельзя даже пытаться перечислить, что именно здесь можно купить, какую услугу получить. Порой даже просто в виде очень-очень нужной «радиотехнической» подсказки…

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Мария Котова

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