Ключевые моменты:

Ночью и утром 4 августа Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами;

В Одесской области дроны вызвали масштабные пожары, пострадал радиорынок, обошлось без пострадавших;

На Киевщине пострадали частные дома, без пострадавших;

В Днепропетровской области в результате российского обстрела ранен 4-месячный ребенок, он в тяжелом состоянии;

Утром была атакована Хмельницкая область.Предварительно, обошлось без травмированных и погибших.

За сутки на фронте произошло 183 боевых столкновений;

Потери РФ за сутки: 1010 военнослужащих, 28 артсистем.

Последствия ночного удара по Украине

В ночь на 4 августа враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, больше всего пострадал радиорынок. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Очередная атака вражеских дронов в ночь на 4 августа продолжалась на Киевщине. Тревога объявлялась во всех 7 районах области.

«В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет», — пишет областная власть.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры военные не допустили.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российского обстрела 3 августа пострадали три человека, среди них — четырехмесячная девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 4 августа.

Женщины в возрасте 40 и 46 лет — в состоянии средней тяжести.

По словам Лысака, оккупанты атаковали Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Под ударом к вечеру 3 августа и утром 4 августа были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. В результате обстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.

Утром, 4 августа, в Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет.

Согласно информации Воздушных Сил ВСУ, была зафиксирована скоростная воздушная цель, которая двигалась в направлении Староконстантинова. В местных Телеграм-каналах сообщали о мощных взрывах.

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В РФ дроны атаковали важный железнодорожный узел

В России этой ночью дроны атаковали Волгоградскую область, под удар попала железнодорожная станция в городе Фролово.

Местные жители сообщают, что в городе Фролово Волгоградской области после атаки БПЛА горит железнодорожная станция «Арчеда», а также публикуют видео атаки дронов и прилета.

Предварительно, выведена из строя релейная станция, часть оборудования уничтожена взрывом или сгорела.

Обстановка на фронте

По данным Генштаба ВСУ, з прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Железнодорожное Запорожской области и городу Херсон.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Также украинские воины обезвредили: