Ключевые моменты:

В Женеве после официальных переговоров состоялась дополнительная встреча делегаций.

Украинская сторона заявляет, что «параллельного трека» переговоров не было.

За сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений, силы ПВО сбили 29 из 37 вражеских дронов.

Что обсуждали Арахамия и Умеров с Мединским?

18 февраля после завершения основной части переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский провел дополнительную встречу с представителями Украины — Давидом Арахамией и Рустемом Умеровым. Разговор длился около полутора часов.

По информации украинской стороны, инициатива встречи исходила от Мединского. Часть делегации к тому моменту уже покинула место переговоров, поэтому было решено, что во встрече примут участие только Арахамия и Умеров.

В Офис президента Украины подчеркнули, что это не был отдельный формат или новый переговорный трек. Советник главы ОП Дмитрий Литвин заявил, что стороны лишь уточнили позиции, которые уже обсуждались ранее.

Представительница Умерова Диана Давитян отметила, что подобные встречи в узком формате проходили и раньше, в частности во время переговоров в Стамбуле. По ее словам, обсуждались те же вопросы, что и в основной части диалога.

Чио касается официальной части вчерашней встречи, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что трехсторонние переговоры в Женеве были непростыми, однако важными.

«Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению уже в ближайшее время. Выстоим!» – написал он.

Ситуация на фронте 19 февраля: атаки, удары и потери

В ночь на 19 февраля российские войска атаковали Украину 37 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 29 из них в северных, южных и восточных регионах. Зафиксированы попадания в четырех локациях.

По данным Генеральный штаб ВСУ, за сутки произошло 237 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар и 88 авиаударов, применив 270 управляемых авиабомб.

Наиболее напряженная ситуация сохранялась на Гуляйпольском и Покровском направлениях, где украинские военные отбили десятки атак.

Также Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей, а также по позициям противника на территории России. Среди пораженных целей — места сосредоточения техники, узлы связи, мастерские беспилотников и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ. Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

За сутки потери российских войск составили 830 человек. Кроме того, уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 21 артсистема, реактивная система залпового огня, сотни беспилотников и более ста единиц автомобильной техники. Данные уточняются.