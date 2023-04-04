Путешествие в Европу: как самостоятельно планировать свою поездку

Путешествовать по Европе можно даже во время военного положения в Украине. И для этого необязательно пользоваться услугами туристических агентств. Можно самому спланировать отдых за границей – она получится бюджетной и доставит не меньшее удовольствие. Главное, хорошо продумайте свой маршрут.

Отдых в Европе для украинцев в 2023 году

Спланировать самостоятельное путешествие в страны Европы без помощи турагенств, на самом деле не так трудно, как нам кажется. Даже если вы ещё ни разу не путешествовали и это ваша первая поездка в Европу. Но сам выезд может осложниться во время войны:

во-первых, сейчас закрыты все авиалинии и лоукост для нас недоступен,

во-вторых, вы можете быть военнообязанным.

Но есть преимущества. Во многих странах Европы для украинцев действуют льготы (без необходимости оформления временной защиты), например: бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на билеты в музей и на культурный досуг, гуманитарная помощь в виде продуктов, вас даже на пару дней могут предоставить убежище у себя местные. Почему бы не отправиться в страны Европы самостоятельно?

— До войны я никуда не ездила, но недавно побывала в Париже. Отправиться в путешествие по Европе мы решили с подругой. Планировка путешествия оказалась очень простой. Купили билеты на автобус на сайте Busfor, выезд был через Бухарест. Также выбрали первый понравившийся отель по доступной цене и без предоплаты на сайте Booking, забронировали номер. Париж вообще дорогой город, гостиница обошлась нам 100 евро в сутки, но для столицы Франции это нормально. Отдых в Европе длился три дня, после чего по такому же принципу, через Бухарест , вернулись домой. Такси заказывать в Европе не советую – оно очень дорогое. Хотя найдутся люди, которые подвезут вас по минимальной цене», — рассказала нам одесситка Ольга, впервые выехавшая за границу во время войны.

Как спланировать путешествие в Европу

Итак, прежде чем решить как поехать в Европу, заранее спланируйте свое путешествие.

Откройте карту Европы и подумайте, в какую страну вы хотите отправиться и в каких местах побывать.

Обязательно ознакомьтесь с культурой страны и составьте маршрут своего путешествия, например: «Дом – Прага – Милан – Неаполь – София – Дом».

Почитайте о том, какие нужно оформить документы в ту или иную страну.

Просмотрите несколько сайтов для бронирования билетов и жилья, сравните цены.

Бронируйте билеты (сразу туда и обратно) и снимайте жилье заранее — цена увеличивается до даты вылета.

Только когда вы определились со страной, забронировали жилье и купили билет, начинайте оформление документов.

Самое главное, что вы должны взять с собой в поездку – это паспорт, деньги, телефон (планшет, ноутбук). Остальное вы сможете купить, одолжить или попросить.

Еду покупайте в супермаркете и себе готовьте сами, это получится гораздо дешевле, в среднем уходит от 5 до 10 евро в день. Если ходить в кафе – примерно 40-50 евро в день.

Как уехать в Европу из Украины

Во время военного положения поехать в Европу самостоятельно из Украины можно поездом, автобусом или автомобилем. Однако последний вариант не самый выгодный. Конечно, есть услуга Bla Bla Car, где сумму за поездку делят между пассажирами, бывают случаи, когда «подвозят» в Модавию, Польшу, Румынию бесплатно. Но все же самый надежный вариант – это поезд или автобус. Например, на сайте «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) можно просмотреть ближайшие рейсы в Польшу (Перемышль, Хелм, Варшава), Молдову (Кишинев) с возможностью пересадки на поезд в Яссу (Румыния), Австрию (Вена), а дальше действовать по плану. Еще проще уехать на автобусе. Все, что для этого нужно, просто обратиться на автостанцию, например, «Старосинную» и посмотреть расписание международных рейсов.

— Я очень часто путешествую и куда-то езжу. Много раз ездила в путешествия в пределах Европы, выезжала в Азию, недавно отправилась в Канаду. И все это без помощи туристических агентств. Обычно для выезда за границу пользуюсь услугами авиакомпаний. Есть определенные сайты, где можно найти недорогие билеты на рейсы в нужном направлении. Рекомендую покупать авиабилеты непосредственно у компаний. Затем проще потребовать компенсацию за некачественно оказанную услугу. Например, отменили или перенесли рейс, потеряли багаж и т.д. Но поскольку сейчас небо над Украиной закрыто, сесть на самолет можно только за границей. Поэтому в нашей ситуации важно решить, на чем пересечь границу — автобусом или поездом. А дальше действовать по плану — отправляться в аэропорт или пересаживаться на другой транспорт. Но по собственному опыту скажу, что перелеты в странах Европы получаются дешевле наземного транспорта. Ловите еще один важный лайфхак: если ваш рейс задержался и вы не успели на следующий самолет, нужно подойти к стойке регистрации и предупредить об этом оператора. За это ответственность несет авиакомпания. Вам предоставят гостиницу, купоны на еду, транспорт и новый билет», — поделилась полезными советами опытная путешественница Карина.

Какие документы взять в Европу?

Украинцы часто забывают, что им доступна путешествие в Европу безвиз, потому что у нас с Европой уже несколько лет безвизовый режим. Это отличная возможность свободно путешествовать по тридцати странам. Все, что нам нужно – наличие биометрического паспорта. Также туристическая страховка, ее можно оформить у любого нотариуса, тест на коронавирус или сертификат о вакцинации и справка, что вы относитесь к выездной категории украинцев (касается военнообязанных). Вот и все – 90 дней свободного пребывания в Европе нам гарантировано.

— В марте 2023 года я решила отправиться в самостоятельное путешествие. Конечно, мой бюджет был небольшой, еще платить кому-то за организацию досуга я не хотела. Поэтому пересмотрела в Google расписание всех транспортных средств за границу. В результате выбрала маршрут: «Одесса-Львов-Лодзь-Варшава-Львов-Одесса». В общей сложности на мое путешествие ушло пять дней. Кстати, из Львова ходит очень много автобусов в любую точку Европы. Мой путь из Одессы во Львов стоил 795 гривен в купе. Из Львова в Лодзь вышло 900 гривен на автобусе. Оплатить можно наличными на месте или картой. Все, что мне требовалось из документов: загранпаспорт и полис туристического страхования за 120 гривен на 10 дней (меньше нет). Также взяла с собой минимум вещей, зарядные устройства и деньги. Очень круто, что в Европе нашими банковскими картами можно оплачивать все. Отправление поезда из Одессы было вечером, и к утру мы уже были во Львове. Автобус в Польшу брала так, чтобы не приехать ночью, потому что в это время ни одна гостиница вас не заселит. В некоторых автобусах могут бесплатно раздавать сим-карты для связи и интернета, я рекомендую их брать. Аналогично через Google нашла недорогой хостел недалеко от центра Лодзь. За сутки я платила 80 злотых или 720 гривен – это комната с душем и завтрак. В общей сложности питание за день обходилось до 25 злотых (225 гривен). Дальше я отправилась в Варшаву. Но перед поездкой заказала дешевую машину из-за Bla Bla Car. Дорога обошлась мне в 28 злотых (250 гривен). Автобус из Варшавы во Львов был за 935 гривен. В общем, рекомендую иметь при себе 50 долларов и обменять их в Польше, получится хороший курс. Из Львова в Одессу я снова отправилась на поезде, на этот раз за 365 гривен. В результате за пять дней путешествия у меня ушло около 5000 гривен», — недавно вернувшаяся из самостоятельно путешествия одесситка Мария.

Полезные сайты для путешественников

Эти сайты могут быть полезны, чтобы спланировать и поехать в Европу из Украины

Tripadvisor (tripadvisor.com) — сайт для планирования поездки и заказа отелей.

Skyscanner (skyscanner.com.ua) — поиск и бронь авиабилетов, отелей и прокат автомобилей.

Kiwi (kiwi.com) — бронь дешевых авиабилетов.

Trip.com (ru.trip.com) — поиск авиарейсов, отелей, поездов.

FlixBus (flixbus.ua) — автобусные путешествия по Европе.

Busfor (busfor.ua) — билеты на автобус по Украине, Польше и Европе.

Omio (omio.com.ua) — поиск перевозчиков, автобусов, самолетов и паромов.

Eurolines.de (eurolines.de) — для поиска автобусов.

Infobus (infobus.eu) — билеты на автобусы, поезда и самолеты.

Вahn.de (www.bahn.de) — немецкие железные дороги с расписанием по Европе.

Mav-start (elvira.mav-start.hu) — для проверки венгерских поездов.

Аirbnb (airbnb.com.ua) — аренда квартир и туристического жилья.

Booking (booking.com) — поиск жилья, предложения на гостиницы, дома и прочее.

Airbnb (аirbnb.com) — поиск частных апартаментов-домов, принимает комиссию с клиента.

Couchsurfing (couchsurfing.com) — бесплатное жилье у людей.

Notels (hotels.com) — поиск отелей и хостелов.

Rome2rio (rome2rio.com) — показывает варианты, как добраться из точки А в точку Б.

Multi-city trip planner (eightydays.me) — создает авиапутешествие в разных странах.

Аirlaw.pro (airlaw.pro) — помогают пассажирам получать компенсации от авиакомпаний.

GoogleMaps, Maps.me, TripAdvisor — карты и навигация для поездки.

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