5 правил для контролю гіпертонії

Важливо знати, що на ранніх стадіях гіпертонії ці ознаки можуть і не спостерігатися – ось чому вона така небезпечна. І тому, щоб уникнути розвитку гіпертонії, необхідно регулярно проводити вимірювання артеріального тиску – навіть при відсутності скарг і в хорошому самопочутті.

Для того щоб знизити ризик розвитку гіпертонії, необхідно дотримуватися п’яти правил.

Правило №1 Правильне харчування

Правильне харчування допомагає контролювати масу тіла. Щоб не набирати зайві кілограми, потрібно:

не переїдати;

харчуватися регулярно: краще їсти часто (4-5 разів на день), але мало і в один і той же час, і не наїдатися на ніч – вечеряти не пізніше ніж за 2-3 години до сну;

дотримуватися харчовий баланс: в повсякденному раціоні жири повинні складати не більше 30 відсотків, білки – 15 відсотків, вуглеводи – 55 відсотків;

намагатися вживати свіжі продукти;

зменшити споживання жирів, солі, цукру.

Правило №2. Відмова від куріння

Якщо Ви курите, необхідно повністю відмовитися від куріння в будь-якому його вигляді – будь то сигарети, сигари, трубка або кальян. Куріння є одним з головних і найбільш поширених чинників розвитку серцево-судинних захворювань.

Правило №3. Фізична активність

Повсякденне фізична активність сама по собі здатна знизити артеріальний тиск на 10-20 мм рт.ст. До того ж, фізичні вправи допомагають знизити вагу тіла, позбавитися від зайвого жиру, що теж корисно для зниження ризику гіпертонії. При цьому фізична активність може бути найпростішою:

більше ходіть пішки;

щоранку робіть гімнастику;

займіться оздоровчою фізкультурою (ходьба, повільний біг, плавання, велосипед, лижі і т.п.);

займайтеся фізичною працею на свіжому повітрі (наприклад, на присадибній ділянці);

грайте в рухливі ігри (волейбол, бадмінтон, теніс і т.п.);

більше бувайте на повітрі, гуляйте в лісі, парку і т.п.

Правило №4. Боротьба зі стресом

Ні в якому разі не намагайтеся боротися зі стресом «звичним» методом – курінням або алкоголем. Це тільки посилить проблему. Найраціональніший підхід — навчання навичкам подолання стресу, підвищення стійкості до стресу. Значно підвищують стійкість організму до стресових впливів заняття релаксацією, ауто тренінгом, йогою, а також фізичні вправи.

Правило №5. Найголовніше – медичне обстеження!

Потрібно регулярно проходити медичне обстеження. Вимірювання артеріального тиску, рівня холестерину в крові, а також уважне вивчення медичними фахівцями інших факторів ризику допоможе знизити ймовірність виникнення і розвитку гіпертонії на самому ранньому етапі. Пам’ятайте, що з віком така вірогідність стає тільки більше. Ось чому людям старше 35 років абсолютно необхідно перевіряти свій артеріальний тиск щорічно і навіть частіше.

Якщо лікар призначає медикаменти, то дуже важливо, щоб Ви слідували суворо його рекомендацій. Препарати від гіпертонії, що нормалізують артеріальний тиск, повинні використовуватися тривало, регулярно. У всіх випадках підвищення тиску дуже важливо слідувати перерахованим вище порадам по оздоровленню звичок, нормалізації харчування, рухової активності, розвитку стійкості до стресових ситуацій. Більш детальну інформацію щодо сучасних лікарських засобів можна знайти на https://apteka-ds.com.ua/catalog/sertsevo-sudynna-systema/preparaty-vid-hipertoniyi-vid-pidvyshchennoho-tysku.