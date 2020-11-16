В Одессе хотят установить больше стоек для уборки за собаками (фото)

В Одессе хотят расширить сеть стоек с экологическими пакетами для уборки за домашними собаками.

Соответствующий проект зарегистрирован на платформе «Социально активный гражданин».

Как сообщает автор проекта – общественная организация «Одесса под контролем», к сожалению, далеко не все собачники убирают на улице за своими питомцами. И чтобы стимулировать культуру выгула домашних животных, в парках и скверах города общественники предлагают установить больше стоек со специальными пакетами.

«Мы считаем, что задача города – создавать удобную инфраструктуру, в данном случае – специальные места с экологичными пакетами для уборки», – поделились в организации.

Всего планируется установить более 100 стоек за 497,5 тыс. грн. Урны будут находиться на балансе коммунального предприятия «Горзелентрест».

Проголосовать за проект можно до 23 ноября ЗДЕСЬ.

Отметим, что в прошлом году в рамках общественного бюджета в зеленых зонах Одессы уже установили 106 таких стоек.

Напомним, первые боксы для уборки за собаками появились в одесском парке Шевченко в 2016 году.

Фото: citizen.odessa.ua