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Одесские котоновости – плохие и хорошие (фото)

Одесские котоновости – плохие и хорошие (фото)

Одесский скульптор Татьяна Штыкало, создавшая наибольшее количество милейших котоскульптур, героев одесской Кошачьей тропы, опечалена: ее недавнее творение – Кот-джентльмен – подвергся вандальному нападению.

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Нет, кота-джентльмена не украли и не разбили: просто одесский «крестописец», который имеет привычку расписывать крестами все, что попадается ему на пути, решил «отметить» и хвостатого.

Как рассказала «Одесской жизни» Татьяна Штыкало, вандал не исписал кота маркером или фломастером, как он это обычно делает, а исцарапал его своими крестами.

кот-джентльмен стал жертвой вандала

кота-джентльмена исцарапали крестами

одесский вандал добрался до кота-джентльмена

– Скульптура «бесхозная», за ней никто не присматривает, как, например, за Базариной на Новом рынке. Вот и результат. Полмесяца тому назад мы установили Кота-джентльмена, а он уже весь в грязи, оплеван, теперь вот и исцарапан… В конце прошлого года мы установили у ресторана скульптуру кота Васьки с кильками в томате. Пока ресторан работал, все было в порядке, а теперь нужно посмотреть на несчастного Ваську – грязный, пыльный, в банку с кильками ему суют окурки, – рассказывает скульптор.

Но не хочется заканчивать на такой печальной ноте, ведь есть и хорошие одесские котоновости: коты Татьяны Штыкало приняли участие в выставке «Одесса глазами котов», которая открылась в арт-пространстве Siniy Crab на улице Приморской, 42.

Цель вставки – не только представить работы художников и скульпторов, неравнодушных к котам, но и поддержать волонтерский проект «Кошачье царство», который на протяжении нескольких лет оказывает помощь пострадавшим животным.

Татьяна Штыкало представила на этой выставке модели своих скульптур, которые уже установлены в городе в рамках городского проекта «Одесские Коты» – это Базарина с Нового рынка и Кот в положении (Кот на стене), который «проживает» на Деволановском спуске.

Одесский скульптор Татьяна Штыкало

Татьяна Штыкало со своей котоскульптурой

Но здесь же представлены и совершенно другие котоскульптуры нашей Татьяны – работы из серии «Котообъемы». И это уже совершенно другие кошачьи существа, созданные скульптором, они удивительные, необычные и очень-очень одесские. При этом смотришь на них – и, кажется, что вот-вот замурчат. Ох, и хороши!..

одесские котики на выставке

Котообъемы Татьяны Штыкало

Фото Татьяны Штыкало, фото исцарапанного Кота-джентльмена – Думская

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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