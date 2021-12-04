Пожар в одесском доме Асвадурова: 2 года со дня трагедии

Ровно два года назад, в этот день, 4 декабря 2019 года, произошла одна из самых больших трагедий в истории Одессы: страшный пожар в колледже экономики на улице Троицкой. В тот злополучный день погибли 16 человек – преподаватели, студенты и сотрудники Института морской биологии. Еще 31 человек получили травмы различной тяжести. Но даже спустя два года виновники трагедии не наказаны, а судебные разбирательства все еще продолжаются. Туманным остается и будущее сгоревшего памятника архитектуры – дома Асвадурова.

Что произошло в Одессе на Троицкой 4 декабря 2019 года

4 декабря 2019 года было обычным рабочим днем, и в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой, 25, как обычно, шли занятия. Но примерно в 10 часов прохожие заметили сильный дым, вырывающийся из окон здания колледжа. На место вызвали спасателей. Однако пожар становился все сильнее, а центр Одессы заволокло едким дымом.

Большей части учащихся и преподавателей удалось вовремя покинуть здание, но некоторые оказались заложниками огня, так как огонь перекрыл все выходы. Некоторые в панике выпрыгивали прямо на асфальт. А кто-то успел по телефону попрощаться с близкими.

«Сообщение о пожаре мы сначала восприняли как шутку и не придали этому значения. Но все развивалось очень быстро, пожар отрезал все выходы из здания. Я чудом нашел выход с пятого этажа и вышел из колледжа последним»,

– вспоминает чудом спасшийся очевидец.

Локализовать пламя пожарным удалось лишь к обеду, а тушение пожара продолжалось более суток.

Из-за пожара внутренние перекрытия части здания, где находился колледж, с последнего до первого этажа обрушились.

Спасательные работы продолжались до 12 декабря. В итоге на руинах сгоревшего колледжа нашли тела 14 человек. Еще двое – студентка и спасатель – скончались в больнице от травм. Таким образом, пожар на Троицкой забрал 16 жизней.

Позже преподавателю колледжа Анне Бортюк и пожарному Сергею Шахотину посмертно присвоили звание Героев Украины. Анна как минимум трижды заходила в горящее здание и выводила детей на улицу, пока пламя не перегородило ей путь. А Сергей сорвался с лестницы на уровне третьего этажа после того, как на него упала прыгнувшая в окно студентка Ксения Бабенко.

Отчего случился пожар в одесском колледже?

Что же послужило причиной такой страшной трагедии?

По версии следствия, пожар начался в кабинете заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и по совместительству учителя физики Ирины Тарановой. Отмечается, что, придя утром на работу, она подключила электрообогреватель к удлинителю, от которого работала и оргтехника. Обогреватель стоял у стены между окнами. И когда Таранова вышла из кабинета и закрыла дверь, произошло короткой замыкание и вспыхнул огонь, потушить который сразу было некому и нечем. А из-за горючей облицовки стен пламя начало неконтролируемо распространяться.

Кроме того, выяснилось, что в колледже отсутствовала система оповещения, отчего не все сразу поняли, происходит и упустили драгоценные минуты для спасения. А выбраться через пожарный вход также оказалось нереальным, поскольку двери там были заперты снаружи, а на окнах висели решетки.

Дом Асвадурова: день сегодняшний

Сегодня, 4 декабря 2021 года, родственники и друзья погибших в огне принесли к дому Асвадурова цветы. Это не была организованная акция – люди приходили поодиночке или парами, но у здания все же дежурила скорая.

Как рассказали родные погибших, в этом году многие решили сразу ехать на кладбища, но несколько человек все же пришли к месту трагедии.

При этом все родители погибших учащихся колледжа обеспокоены ходом судебного процесса. На сегодняшний день экспертизы не завершены, и потерпевших продолжают постоянно вызывать на допросы. Между тем, суды переносятся по надуманным предлогам.

Суды-пересуды, или кто виноват в трагедии на Троицкой?

Дело еще продолжает слушаться в Приморском суде. Очередное заседание назначено на 28 декабря.

Кроме Ирины Тарановой, в кабинете которой и начался пожар, о подозрении сообщили еще троим работникам колледжа – это директор Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Фомич и бывший замдиректора по административно-хозяйственной части, одесский поэт Андрей Хаецкий.

Сейчас Таранова, Кочерга и Фомич находятся под домашним арестом. Но больше всех досталось Андрею Хаецкому. С 22 по 28 мая прошлого года он отсидел в СИЗО, а позже вышел на свободу под поручительство нардепов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина.

Кроме того, на скамье подсудимых отказался бывший глава ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак. Его обвиняют в пренебрежении служебными обязанностями, из-за чего стали возможны сразу три трагических пожара – не только в колледже на Троицкой, но и в гостинице «Токио Стар» и в областном центре психического здоровья. В январе 2020 года суд в Николаеве отправил его под домашний арест, но уже летом меру пресечения изменили на личные обязательства.

Сейчас дело Федорчака рассматривает Малиновский райсуд – пока судья опрашивает потерпевших и изучает документы.

По словам родных погибших, защитники подозреваемых делают все, чтобы дело перестало быть резонансным. Между тем, они надеются, что реальные виновники трагедии на Троицкой понесут заслуженное наказание.

Какая участь ждет сгоревший одесский дом-памятник архитектуры?

Здание, в котором располагался сгоревший колледж, известно одесситам как дом Асвадурова. Это памятник архитектуры местного значения. Однако никакие реставрационные работы после пожара здесь не проводились. Дом по-прежнему лежит в руинах, а уцелевшие стены покрываются все новыми трещинами и грозят рухнуть в любой момент.

Сейчас остатки здания в центре города, признанного вещдоком, стоят огороженными, но никем не охраняются.

Проблема в том, что, помимо муниципалитета, принявшего дом Асвадурова в собственность в марте 2021 года, собственниками здания являются Министерство образования и науки (МОН), и Национальная академия наук Украины (НАН). И у обоих собственников дома нет средств на его восстановление.

В сентябре текущего года сообщалось, что власти Одессы согласны восстановить сгоревший дом. Но для этого требуется согласие других собственников. И если МОН согласно передать свою часть, то НАН хочет компенсацию в виде квадратных метров недвижимости в другом месте.

Для решения вопроса о передаче городу здания на Троицкой, 25 была создана комиссия на уровне Кабмина, куда вошли в том числе и представители города, МОН и НАН. Цель комиссии – учесть интересы всех сторон и прийти к компромиссу.

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