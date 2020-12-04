Годовщина одесской трагедии на Троицкой: горожане несут венки и цветы к месту пожара в доме Асвадурова (фото)

День скорби

Сегодня — день скорби. Квартал на Троицкой перекрыт полицией, люди несут цветы и венки, зажигают свечи. На ограждении у дома Асвадурова появляются портреты погибших.

Одна женщина прижалась к ограждению, плачет, говорить не может. Молодые люди — студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который здесь располагался, — тоже стоят с цветами, ждут, когда родные отойдут от ограждения, чтобы тоже возложить цветы. Год назад они потеряли своих друзей…

Родственники погибших отходят в сторонку, не уходят, стоят молча. Михаил, супруг погибшей преподавательницы колледжа Натальи Третьяковой, здесь же — супруг другой погибшей преподавательницы Анны Бортюк (ей присвоено звание Героя Украины) и Владимир — отец Анны Бортюк. Говорят, что женщины очень дружили, вместе и погибли… Что тут скажешь? Выражаю соболезнование родным, они тяжело вздыхают, плачут.

О судьбе дома Асвадурова

Ну а сам изувеченный дом Асвадурова сквозь бывшие окна и другие «дыры» смотрит на все это, выглядит жутко, «красуется» выжженным нутром.

Это сегодня мимо него по Троицкой нельзя проехать, а обычно авто проезжают здесь уже совершенно свободно, даже пробки образовываются.

Исключение — троллейбус и маршрутки. И так уже целый год. Что будет дальше?.. Ясно пока одно: судьба его неизвестна. В июле мэр жаловался, что «все письма, которые мэрия направила в Одесскую облгосадминистрацию, так и остались без ответа. Здание остается в полуразрушенном состоянии». Более того, «на данный момент так и не получены технические заключения, которые позволят провести его консервацию».

Кроме того, как заявил тогда Геннадий Труханов, «никто не хочет восстанавливать это здание. Ищут возможность его разрушить, уже якобы ведутся переговоры с новым подрядчиком, который хочет построить очередное безобразие в этом городе».

Проблема заключается еще и в том, что значительная часть здания принадлежит Министерству образования.

Из последних новостей: как сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации недавно назначенный новый-старый губернатор Сергей Гриневецкий вместе с заместителем министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком обсудил с экспертами судьбу здания.

Как сообщает пресс-служба ОГА, дом Асвадурова находится в аварийном состоянии и требует дальнейшей консервации. Впрочем, это и так известно. О консервации говорится уже целый год.

По мнению специалистов, целесообразным будет передать здание на баланс одному владельцу. Это должно помочь сохранить архитектурную ценность и фасадные стены, а также позволит привести здание в порядок.

Что в результате?

«Сейчас одним из ключевых вопросов является создание безопасных условий для всех граждан. Поэтому решение о дальнейшей судьбе колледжа должно быть взвешенным и комплексным. Для того, чтобы решить вопрос, нам необходимо создать рабочую группу, которая срочно начнет свою работу. В нее войдут специалисты и все заинтересованные лица, которые помогут детально проработать этот вопрос. Целью провести полную инвентаризацию объекта и вместе достичь общего решения в рамках действующего законодательства», — цитирует пресс-служба ОГА Сергея Гриневецкого.

Директору департамента образования и науки Одесской ОГА Александру Лончаку было дано поручение о создании рабочей группы…

Пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому, которого 22 мая суд постановил поместить под стражу на два месяца. Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию.

Фото: Мария Котова