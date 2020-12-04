Год назад, 4 декабря, Одессу потрясла очередная огненная трагедия. Страшный пожар в монументальном памятнике архитектуры (доме Асвадурова) на Троицкой, 25, унес жизни 16 человек. Среди них – студенты, преподаватели, ученые.

На момент пожара здесь были расположены Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Институт археологии НАН Украины. Сумели ли организации справиться с последствиями пожара, какие понесли потери и где расположены сейчас, выясняла «Одесская жизнь».

Пожар уничтожил археологические находки и оставил без крыши над головой ученых

Среди сотрудников Института археологии НАН Украины, к счастью, никто не погиб. Но археологические находки, которые ученые не успели передать Одесскому археологическому музею, были уничтожены огнем полностью. Своего помещения Институт до сих пор не получил. Ученых «взяла под крыло» кафедра археологии и этнологии ОНУ им. Мечникова.

В пожаре сгорели исследовательские материалы ученых за последние 65 лет

В пламени 4 декабря 2019-го погибли директор Института морской биологии, член-корреспондент НАН Украины Борис Александров и кандидат биологических наук Галина Иванович.

Пожар на улице Троицкой уничтожил 20 лабораторий и оборудование на сумму 1 миллион 461 тысяча гривен. Погибли уникальные коллекции и исследовательские материалы, которые ученые собирали на протяжении последних 65 лет. Утрачены редчайшие рукописи и библиотека выдающегося гидробиолога, академика НАН Украины Ювеналия Зайцева с автографами светил науки.

Но все же, по словам нынешнего директора института Галины Миничевой, большая часть научных материалов сохранилась – они были либо оцифрованы, либо их копии находились у сотрудников дома. Удалось вынести с пожарища и некоторое лабораторное оборудование: микроскопы, камеры, часть живых культур.

Академия наук составила план возрождения Института морской биологии

Уже в декабре Институту были предоставлены помещения в Южном научном центре, в июне – в физико-химическом институте НАН Украины. Правда, пришлось там делать ремонт и заменять стеклопакеты.

– Мы очень благодарны коллегам за финансовую поддержку, – делятся ученые. – Помощь приходит и от организаций, и от физических лиц. Со дня трагедии институт получил 60 213 гривен. А от компании «Coca-Cola» – 10 системных блоков для оборудования компьютерной техники.

Академией наук был создан план оперативного возрождения Института. Вот только денег на ремонтные работы, приобретение утраченного лабораторного оборудования и материалов, по подсчетам его руководства, выделено в восемь раз меньше необходимого. На 60% сократились и лабораторные площади.

Но, несмотря на эти, надеемся, временные трудности, Институт участвует во многих международных проектах и экспедициях, издает основанный Борисом Александровым «Морской экологический журнал». А недавно презентовал научно-популярную книгу «Секреты Черного моря», идея которой принадлежит погибшему директору.

Пожар ничему не учит?

Большинство жертв огненной катастрофы – студенты и сотрудники колледжа гостинично-ресторанного бизнеса. Пожар начался именно здесь. Оправившись от шока, учащиеся и преподаватели продолжили занятия во втором корпусе колледжа, расположенном на улице Героев Крут, 19.

Здание, по словам, студентов, нуждалось в ремонте. А в марте этого года его к тому же собирались отключить от всех источников электроснабжения. Из-за нарушений пожарной безопасности! На территории колледжа инспекторы ГСЧС обнаружили свалки горючих отходов, на окнах – решетки, а вот огнетушителей – не нашли.

Правда, из-за коронавируса занимаются ребята на «дистанционке». Сдают сессии, получают дипломы. А, проходя мимо обгорелых руин своего бывшего колледжа, вспоминают друзей.

Читайте также: Как выглядел дом Асвадурова до трагического пожара

У одесских спасателей нет лестниц для тушения пожаров на верхних этажах небоскребов