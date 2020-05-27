Кто такой Андрей Хаецкий и почему общественность возмущена тем, что его отправили в СИЗО?

Несколько дней назад в Одесских СМИ появилась информация о том, что Киевский районный суд Одессы 22 мая постановил поместить под стражу на два месяца бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого. Почему эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы? Почему одесситы и киевляне выходят на акции протеста?

Андрей Хаецкий – одессит, культурный деятель, известный поэт, автор поэтического сборника “Три крапки”. Кроме того, Андрей гражданский активист, отлично знакомый общественности как постоянный участник проектов волонтерской организации “Корпорация монстров”.

В колледже Хаецкий работал в 2013-2016 годах и с 2017 по ноябрь 2019.

По делу о пожаре он проходил как свидетель, от следствия не скрывался и более того, все это время работал в организации при департаменте культуры и образования облгосадминистрации, на заседание суда пришел сам, говорит адвокат Андрея Хаецкого Юлия Токаева. Андрей не был ответственным за пожарную безопасность в колледже и в его должностной инструкции этого пункта нет. Интересно и то, что из всех фигурантов дела никто не был помещен в СИЗО – все, от екс-начальника ГСЧС, генерала Виктора Федорчака до директора колледжа Любови Кочерги и ответственной за пожарную безопасность здания на Троицкой, Татьяны Фомич находятся на домашнем вечернем аресте. Ответственный за пожарную безопасность всего колледжа Алексей Коваль и действующий завхоз Татьяна Соловей вообще не под следствием.

В защиту Андрея стали поэты, журналисты, музыканты, артисты, культурные деятели не только Одессы, но и всей Украины.

– Принимая во внимание документы и факты, которые нам удалось получить, мы видим в этом деле попытку отвести внимание общества и правоохранительных органов от тех, кто по должностным обязанностям отвечал за пожарную безопасность, распоряжался финансами и подписывал соответствующие документы в учебном заведении. Вина каждого должна быть доведена законно. Сегодня Андрей Хаецкий получил строгую меру пресечения из всех возможных: подобная жесткая мера ограничения свободы, по нашему убеждению, имеет мало общего со справедливым правосудием – говорится в заявлении Украинского ПЕН клуба под которым подписались все самые известные писатели страны.

Слова поддержки опубликовал Всемирный клуб одесситов:

– Как и все горожане, Всемирный клуб одесситов ожидает честного всестороннего расследования и неизбежного наказания виновных. Имеется множество нестыковок по делу Андрея. Безусловно, виновные должны понести уголовную ответственность, но это не значит, что “козлом отпущения” может быть назначен непричастный к трагедии человек. Мы требуем объективного расследования и незамедлительного изменения меры пресечения для Андрея Хаецкого.

Одессит, культуролог, журналист Евгений Михайлович Голубовский:

– Давно знаю Андрея. Хороший поэт. Трогательный, обаятельный человек.Всегда на стороне добра, всегда против зла. Думаю, лучший украинский поэт сегодня в Одессе. Он читал стихи на “Зеленой лампе”. Мы опубликовали его в альманахе. Уверен, что его арест – подстава. Нашли беззащитного “козла отпущения” Не получится, господа. Защитим Андрея!

Главный редактор издания “Думская нет” Олег Константинов:

– Думаю, здесь уместен фразеологизм “шито белыми нитками”. Решение отправить в следственный изолятор бывшего замдиректора сгоревшего лицея Андрея Хаецкого, на мой взгляд, не просто ошибочно – оно преступно.

Елена Боришполец, поет:

– Любой из нас может быть «пришит» к уголовному делу, любой, кто не имеет власти и денег. Без судебной реформы, настоящей судебной реформы, которой нет даже на горизонте Украины, у нас нет будущего. Без судебной реформы, мы, те, у кого нет крыши, все – Андрій Хаєцький. Больше всего Андрей страдает, как человек, даже не от клапана в сердце, он вообще об этом не говорит, он пережил перерождение, и благодарен за вторую жизнь, больше всего на свете, Андрея волнует несправедливость и потеря веры в людей, и да, в Украину. Уверена, что выйдя из СИЗО, он прочтет все слова поддержки и сохранит свои разум и душу.

Алексей Ботвинов, Народный артист Украины, пианист:

– Шокирующая новость об Андрее Хаецком. Поэт в тюрьме. Очевидно что невиновен. В Одессе. В наши дни. Неужели опять вот это вот все возвращается? Нет слов.

Елена Ротари, журналист, общественный деятель:

– Правда всегда слабая, а за справедливость тебе назовут цену. К сожалению, мы живем в стране, где не работают законы. Если у тебя есть все доказательства невиновности, но нет денег, то из тебя сделают виновного. Потому что при расследовании громкого дела кому-то нужно любой ценой удержаться в кресле и отрапортовать об удачном раскрытии.

В четверг, 28 мая Одессе под зданием апелляционного суда( ул Ивана та Юрия Лип, 24-а) и Киеве под зданием МВД (Богомольца, 10) состоятся акции протеста в поддержку Андрея Хаецкого. Начало в 11 утра.

Фото с ФБ Андрея Хаецкого, автор рисунка – Валерий Пузик

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