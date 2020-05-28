Освободили на поруки: Андрей Хаецкий выпущен на свободу (обновлено)

Бывшего зам директора по административно-хозяйственной работе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого, подозреваемого в причастности к пожару на Троицкой, 25 освободили из под стражи на поруки народных депутатов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина.

Это решение судья Одесского апелляционного суда принял после двухчасового заседания, где прокуроры обвинения пытались обосновать правоту своих действий, а адвокаты, в свою очередь, доказали незаконность содержания Андрея Хаецкого в СИЗО.

– Вопрос даже не в том, что говорят прокуроры, – комментирует сегодняшнее заседание адвокат Александр Бережной, – вопрос в том, что за справедливостью нам пришлось обращаться в вышестоящий суд апелляционной инстанции который и вынес свое решение. Это решение четко показало, что оснований для содержания под стражей Александра Хаецкого нет. На сегодняшний день рано говорить о виновности или невиновности данного человека, потому что даже обвинение на сегодняшний день ему не предъявлено. Доказательства прокуроров мы не видели, не исследовали и даже если они есть, тяжело говорить сейчас об их законности и допустимости.

Адвокаты Андрея Хаецкого - Александр Бережной и Юлия Токарева. Адвокаты Андрея Хаецкого - Александр Бережной и Юлия Токарева. Адвокаты Андрея Хаецкого - Александр Бережной и Юлия Токарева. Депутаты, которые взяли Андрея Хаецкого на поруки - Анатолий Урбанский и Сергей Колебошин. Мария Хаецкая - сестра Андрея.

Самого Хаецкого в суде не было – он находится в медчасти СИЗО, так как является инвалидом 3-й группы после тяжелой операции на сердце. Отметим, что Хаецкого освободили при условии, что он будут являться на допросы и содействовать следствию. Также у него будет изъят заграничный паспорт.

Не смотря на ливень поддержать известного в городе поэта и общественного деятеля пришло множество людей. А заявления о готовности взять Хаецкого на поруки написали с десяток депутатов и общественных деятелей. Акция протеста прошла и в Киеве, где несколько десятков человек читали стихи Андрея под зданием МВД.

Акция протеста у суда Акция протеста у суда Акция протеста у суда Акция протеста у суда

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Андрея Хаецкого выпустили из СИЗО

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