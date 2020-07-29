Дом Асвадурова после жуткого пожара: как сложится судьба памятника архитектуры?

Восемь месяцев назад, 4 декабря прошлого года, в Одессе произошел пожар в доме Асвадурова на ул. Троицкой, 25 (угол Пушкинской). В здании памятника архитектуры располагались Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. Пожар унес жизни 16 человек.

После пожара было решено осуществить консервацию памятника архитектуры, чтобы можно было его восстановить после пожара. Такое решение было принято на заседании Одесского горисполкома. Тогда же прозвучало, что высота стен здания составляет 21-22 метра, а это чревато трагическими последствиями в случае обвала.

На сегодняшний день…

Что сейчас, спустя восемь месяцев? Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», здание со стороны Троицкой ограждено вместе с территорией перед ним. Впритык к ограждению по Троицкой сейчас уже проезжают авто. Ограждение имеется и со стороны Пушкинской, оно занимает небольшую часть тротуара. Со стороны Пушкинской вообще кажется, что с домом Асвадурова — «нормалек».

Фасад дома Асвадурова со стороны Троицкой в жутком состоянии. Выжжено все внутри, что хорошо видно с Троицкой, кое-где виднеются фанерные перегородки. На ограждении — засохшие букеты цветов, после пожара здесь получился своего рода мемориал. Люди несли игрушки, цветы и конфеты. Сейчас — тишина… Очень гнетущая тишина.

Страшно жить

Захожу в дом №23, который рядом, оттуда выходит живущая там одесситка. Говорит, что «стало страшно жить»:

— Тут в городе чуть ли не каждый день обрушения стали происходить. А сгоревший дом над нами прямо-таки нависает. Знаете, как мы боимся, что он возьмет и грохнет? Никто же им не занимается, никто дом не охраняет, туда какие-то бродяги лезут все время.

На мое робкое «но дом же огражден, закрыт», женщина только нервно улыбнулась:

— Ага, огражден. Ну и что толку? Как будто это ограждение помешает кому-то туда залезть. Даже со стороны Пушкинской залезают… А то, что крыши на части дома после пожара уже нет, это как? Дожди туда льют и будут дальше лить. Как вы думаете, это укрепляет здание?!.. Ну или кто-то специально ждет, чтобы рухнуло…

Законсервируем?

Как же сложится судьба памятника архитектуры, построенного в начале позапрошлого века?

Ни о каком восстановлении дома Асвадурова сейчас и речь не идет. О чем же идет речь? Опять-таки, все о той же консервации.

Так, 13 июля на заседании оперативного штаба мэр Одессы поднял вопрос о состоянии здания сгоревшего колледжа на Троицкой. Суть: здание принадлежит государству, и мэрия уже предлагала передать его в коммунальную собственность. Вполне возможно, что его можно будет потом восстановить.

Еще проблема: во дворе сгоревшего колледжа продолжает работать одесское БТИ. Его сотрудники каждый день идут на работу. Насколько это опасно? Если здание устойчиво, то почему до сих перекрыта Троицкая на этом участке?..

Будет очередное безобразие?

А вот на последнем по времени заседании штаба в мэрии снова был поднят вопрос о доме Асвадурова, мэр даже назвал его «сухопутным Delfi». Геннадий Труханов сообщил, что «все письма, которые мэрия направила в Одесскую облгосадминистрацию, так и остались без ответа. Здание остается в полуразрушенном состоянии». Более того, «на данный момент так и не получены технические заключения, которые позволят провести его консервацию».

– Такое впечатление, что в государственных органах и в облгосадминистрации не знают, что погодные условия будут еще больше способствовать разрушению здания, — заявил городской голова.

То есть, дальнейшая судьба здания — по-прежнему «в тумане». Впрочем, так ли уж в тумане? По словам мэра Одессы, он «снова поручил прописать алгоритм решения вопроса и направить письмо в ОГА». Кроме того, как заявил Геннадий Труханов, «никто не хочет восстанавливать это здание. Ищут возможность его разрушить, уже якобы ведутся переговоры с новым подрядчиком, который хочет построить очередное безобразие в этом городе». Мэр поручил своему заместителю Сергею Подгайному держать вопрос на контроле…

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Фото: Мария Котова