Здание горевшего колледжа на Троицкой в Одессе перешло в собственность города

Здание горевшего экономического колледжа, которое находится в Одессе на улице Троицкой, 25, перешло в собственность города.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Такое решение приняли на сегодняшней сессии депутаты Одесского горсовета. «За» проголосовали 49 депутатов.
Отметим, на месте этого учебного заведения планируют построить новое помещение – сюда перевезут Государственный архив Одесской области и городские архивы Измаила и Одессы.
Напомним, 4 декабря 2019 года в одесском экономическом колледже на Троицкой произошел пожар, унесший 16 жизней.
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Фото Марии Котовой