Здание горевшего колледжа на Троицкой в Одессе перешло в собственность города

Одесские депутаты в третий раз провалили голосование за парк-мемориал «Воскресенский» Сегодня, 17 марта, на сессии Одесского городского совета рассматривался вопрос о создании в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский». Однако решение принято не было, так как не набрало достаточное количество голосов. ПОДРОБНЕЕ

Не ломбард и не швейная фабрика: о судьбе уникального одесского здания (фото) Мало какое историческое здание в Одессе не покажется уникальным. Но это! Массивное, величественное, оно стало настоящим украшением угла улиц Бунина и Леха Качинского. Было складом, ломбардом, известной одесской фабрикой… Наследие наше. В его судьбе – очередные перемены. ПОДРОБНЕЕ