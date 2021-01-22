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Пожар на Троицкой в Одессе: подозреваемым избрали новую меру пресечения

Пожар на Троицкой в Одессе: подозреваемым избрали новую меру пресечения

Приморский районный суд Одессы назначил четверым подозреваемым по делу о пожаре в Доме Асвадурова на Троицкой в декабре 2019 года меру пресечения в виде личного обязательства.

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Меру пресечения суд избирал в отношении директора колледжа Любови Кочерги, завхоза Татьяны Хомич, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства Ирины Тарановой и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе Андрея Хаецкого. Судья частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрав всем четверым мерой пресечения личное обязательство. Теперь они в течение двух месяцев не могут выезжать из Одессы, не предупредив суд, и не должны общаться с проходящими по делу свидетелями.

Отметим, что эта мера пресечения самая мягкая из предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Напомним, подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в заведении с гибелью людей). Изначально суд избирал мерой пресечения руководству колледжа круглосуточный домашний арест, затем ночной арест.

Следующее заседание по делу назначено на 18 февраля.

Как сообщалось ранее, расследование дела о пожаре на Троицкой прокуратура завершила 30 июня 2020 года, после чего дело ушло в суд.

Пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа Татьяне Хомич.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа Ирину Таранову (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе Андрея Хаецкого, который на момент пожара уже не работал в колледже. 22 мая суд отправил Хаецкого в следственный изолятор на два месяца, что вызвало резонанс и возмущение общественности, после чего его взяли на поруки и выпустили из СИЗО.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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