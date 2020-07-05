Новости Одессы и Одесской области

Двое погибших в пожаре на Троицкой стали Героями Украины

Двое погибших в пожаре на Троицкой стали Героями Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил (посмертно) преподавателя и спасателя, которые погибли в пожаре в колледже на улице Троицкой в Одессе.

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Они получили звание Героя Украины.

Награды Зеленский вручил сегодня, 5 июля, во время торжеств по случаю Дня ВМС Украины в Одессе.

«Золотые звезды» героев глава государства вручил мужу преподавательницы математики колледжа Анны Бортюк и жене прапорщика ГСЧС Сергея Шатохина.

Напомним, дело о пожаре в колледже на Троицкой передали в суд. Судить будут четверых обвиняемых.

Пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому, которого 22 мая суд постановил поместить под стражу на два месяца. Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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