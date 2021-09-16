Дом Асвадурова на Троицкой, 25 сгорел 4 декабря 2019 года. Тогда погибли 16 человек. С тех пор остатки здания, расположенного в центре города, стоят огороженными.

Вопрос о смене собственника дома Асвадурова и его ремонте обсудили 15 сентября на сессии Одесского городского совета депутаты и руководство города.

Собственниками здания являются Министерство образования и науки (МОН), и Национальная академия наук Украины (НАН). Средств на восстановление нет ни у первой, ни у второй организации.

Городские власти Одессы согласны принять дом в муниципальную собственность и восстановить его. Для это необходимо согласие нынешних собственников. МОН согласны передать свою часть без вопросов, а вот НАН хочет компенсацию в виде квадратных метров недвижимости в другом месте.

Мэр Одессы Геннадий Труханов согласен, что требования по компенсации справедливы. Вот только городские власти не согласны с ее объемами.

В доме Асвадурова НАН владеет 6 тыс квадратных метров. И столько же хочет получить взамен. Но в горсовете говорят, что эти площади академия наук не все использовала для научной деятельности. И пока город намерен компенсировать только те площади, которые были необходимы ученым для своей работы.

Сейчас для решения вопроса о передаче городу здания на Троицкой, 25 на уровне Кабмина создана комиссия, куда вошли в том числе и представители города, МОН и НАН. Цель комиссии – учесть интересы всех сторон и прийти к компромиссу.

Пожар в старинном шестиэтажном доме на Троицкой, 25 случился 4 декабря 2019 года. В здании памятника архитектуры располагались Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. Пожар унес жизни 16 человек.

После пожара было решено осуществить консервацию памятника архитектуры, чтобы можно было его восстановить после пожара. Такое решение было принято на заседании Одесского горисполкома. Тогда же прозвучало, что высота стен здания составляет 21-22 метра, а это чревато трагическими последствиями в случае обвала.

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Как выглядел дом Асвадурова до трагического пожара