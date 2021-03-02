Одесский дом Асвадурова на Троицкой: готовится «контролируемый снос»? (фото)

Пожар, унесший жизни 16 человек, искалечил и историческое здание. По поводу того, что же будет с ним в дальнейшем, однозначно на сегодняшний день и не «предскажешь». Но планы есть!

Консервация и рабочая группа

В декабре прошлого года, а это годовщина страшного пожара, нам стало известно, что судьбу сгоревшего дома Асвадурова в Одессе будет решать рабочая группа. Тогда на селекторном совещании в Одесской облгосадминистрации решили, что памятник архитектуры требует консервации. О консервации, правда, говорилось много и долго и перед этим. Решили создать «рабочую группу», отметив, что «здание целесообразно было бы передать на баланс одному владельцу. Это могло бы помочь привести его в порядок и сохранить архитектурную ценность и фасадные стены».

Отремонтируем и отдадим областному архиву?

В ходе недавнего заседания коллегии Одесской облгосдаминистрации прозвучала оптимистичная идея, что несущие стены дома Асвадурова планируют оставить, а все остальное полностью восстановить и передать «полученное» Одесскому областному архиву (куда только наш архив не «отправляли»!). Правда, была оговорка, что сделать это быстро не удастся: у здания много владельцев.

По информации издания «Думская», мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщил, что «есть желающие снести и застроить участок». В связи с чем, как отметил мэр, «мы обратились в Кабмин с просьбой передать этот дом на баланс Одесской областной администрации и внесли предложение перенести туда архивы, в частности, областной. Я думаю, мы добьемся этого, закрепим его целевое назначение и сохраним исторический облик здания».

«Насколько я понял, восстановления не будет»

А вот депутат Одесского облсовета, директор Художественного музея Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook сообщил более тревожную новость.

«Дом Асвадурова в Одессе… можно было бы законсервировать и сохранить хотя бы как декорацию. Насколько я знаю, на днях принято решение о его «контролируемом сносе». То есть, насколько я понял, восстановления не будет. Представляю, какую на его месте построят «красоту», – пишет Александр Ройтбурд.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. Погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

В пожаре с многочисленными жертвами обвиняют директора колледжа, завхоза, завотделением экономики и предпринимательства и бывшего замдиректора по хозчасти.

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Фото автора; фото здания много лет назад – ФБ-страница Александра Ройтбурда