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На месте сгоревшего колледжа на Троицкой в Одессе появятся три архива

На месте сгоревшего колледжа на Троицкой в Одессе появятся три архива

В Одессе на месте горевшего экономического колледжа, что на Троицкой, 25, планируют построить новое помещение. Сюда перевезут Государственный архив Одесской области и городские архивы Измаила и Одессы.

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Об этом в эфире «Суспільне Одеса» рассказал председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

«Министерство образования дало добро на передачу площади в коммунальную собственность города. 17 марта на сессии горсовета дадут согласие на то, чтобы принять сооружение на баланс. Более двух трети будет принадлежать Одессе. Земля также городская. Мы договорились, что построим новое помещение Государственного архива Одесской области. Сюда же перевезём архивы Одессы и Измаила», — сказал Гриневецкий.

Отметим, здания бывшей Бродской синагоги, где пока еще находится областной архив, в 2016 году передали в собственность иудейской общине.

Напомним, 4 декабря 2019 в экономическом колледже на Троицкой произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек.

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Марина Анимуцкая
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