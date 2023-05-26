Новости Одессы и Одесской области

В Одессе городские власти приняли радикальное решение по наружной рекламе

В Одессе городские власти приняли радикальное решение по наружной рекламе

В Одесском городском совете планируется сократить количество рекламных конструкций в городе до 50%. Об этом стало известно на очередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 25 мая 2023 года.

С начала года в Одессе уже демонтировано более 300 носителей наружной рекламы и, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, количество носителей нужно еще сократить минимум на треть.

внешняя реклама

В Управлении рекламы городского совета добавили, что демонтаж будет производиться в основном в историческом центре Одессы. Многие сооружения, на которых расположена наружная реклама, не принадлежит городским властям, поэтому Геннадий Труханов поручил Управлению рекламы подготовить обращение к владельцам, чтобы можно было демонтировать лишнюю рекламу с носителей.

исполком одесса

По словам руководства города, Одесса перегружена рекламой, в частности, по ул. Среднефонтанский и на въездах и выездах из Одессы. В ближайшее время эти вопросы должны быть решены.

Про особенности рекламных уличных картинок на фасадах домов Одессы мы писали ранее.

Читайте также, как мэру Одессы Труханову удавалось много лет избегать ареста.

Напомним, что в деле «Ветерана» поставлена точка: малоимущие будут получать еду в других заведениях.

Про особливості рекламних вуличних картинок на фасадах будинків Одеси ми писали раніше.

Читайте також, як меру Одеси Труханову вдавалося багато років уникати арешту.

Нагадаємо, що у справі «Ветерана» поставлено крапку: незаможні отримуватимуть їжу в інших закладах.

Фото: Одесский горсовет

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить