В Одессе городские власти приняли радикальное решение по наружной рекламе

В Одесском городском совете планируется сократить количество рекламных конструкций в городе до 50%. Об этом стало известно на очередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 25 мая 2023 года.

С начала года в Одессе уже демонтировано более 300 носителей наружной рекламы и, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, количество носителей нужно еще сократить минимум на треть.

В Управлении рекламы городского совета добавили, что демонтаж будет производиться в основном в историческом центре Одессы. Многие сооружения, на которых расположена наружная реклама, не принадлежит городским властям, поэтому Геннадий Труханов поручил Управлению рекламы подготовить обращение к владельцам, чтобы можно было демонтировать лишнюю рекламу с носителей.

По словам руководства города, Одесса перегружена рекламой, в частности, по ул. Среднефонтанский и на въездах и выездах из Одессы. В ближайшее время эти вопросы должны быть решены.

Про особенности рекламных уличных картинок на фасадах домов Одессы мы писали ранее.

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Напомним, что в деле «Ветерана» поставлена точка: малоимущие будут получать еду в других заведениях.

Про особливості рекламних вуличних картинок на фасадах будинків Одеси ми писали раніше.

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Нагадаємо, що у справі «Ветерана» поставлено крапку: незаможні отримуватимуть їжу в інших закладах.

Фото: Одесский горсовет