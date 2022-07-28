Тревога! Куда бежать? — Как работают убежища в Одессе

Власти настойчиво просят соблюдать правила безопасности и бежать в укрытия во время воздушной тревоги. Но одесситы жалуются, что им некуда прятаться. На сайте горсовета мы нашли список бомбоубежищ, и некоторые из них посетили.

Сигналы воздушной тревоги после 24 февраля 2022 года стали практически нормой нашей жизни. Мы учимся с этим жить, «правильно» реагировать на вой сирен и даже спокойно засыпать под него. Такова природа человеческого разума. Только вот не всегда это служит хорошую службу.

Сигнал тревоги, не перестают напоминать власти и военные, дается для того, чтобы уберечь граждан. А значит, игнорировать его — не лучшая идея. В Одесской областной военной администрации проанализировали последствия ракетных ударов по Одессе и области и выяснили, что люди, которые соблюдали соответствующие правила поведения во время сигнала воздушной тревоги, остались живы. Погибшие же в большей степени предупреждения об опасности игнорировали…

Поэтому, в связи с увеличением ракетных ударов по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры, Одесская воен­ная администрация просит соблюдать правила поведения во время сигнала «Воздушная тревога»: после тревоги двигаться «в противоположном направлении от многоэтажек и промышленных объектов», ни в коем случае не оставаться в помещениях, особенно на верхних этажах, в торговых центрах и прочих местах массового скопления людей.

Однако жители Одессы и области довольно бурно отреагировали на призыв властей. Мол, и рады бы укрыться, но при всем желании проследовать в убежище, идти многим попросту некуда. Убежища закрыты, находятся далеко, помещения не оборудованы — это только малая часть претензий горожан.

Идет шестой месяц войны, в нашем регионе ракетные обстрелы только участились, а вопрос с бомбоубежищами в городе и области остается открытым. Власти настойчиво просят соблюдать правила безопасности и бежать в укрытия во время воздушной тревоги, но большая часть людей жалуется, что им некуда прятаться. На сайте горсовета мы нашли список доступных бомбоубежищ, и некоторые из них посетили. Что мы там увидели, узнаете из нашего репортажа.

Улица Сегедская, 16

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 200 человек.

Вход к нему найти легко — указатель «сховище» приведет к нужному подъезду. А там — лестница, которая ведет в убежище. Рядом — вывеска с информацией о том, что ключ от него находится у слесаря-сантехника, а ответственное лицо — начальник участка от ЖКС.

Мы спустились в убежище — доступ в укрытие свободный. Внутри несколько комнат, они убраны, работает система вентиляции, есть стулья и столы, холодильник и бутылки с питьевой водой.

Проспект Гагарина, 13а

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 100 человек.

Чтобы найти это убежище, нужно следовать по указательным знакам. Они нас привели к дому с большой железной дверью, которая оказалась наглухо закрыта — там нет ни ручек, ни замка. То, что тут убежище, стало понято после того, как мы заметили во дворе вентиляционные шахты, они же запасные выходы из убежища. Шахты были открыты, а это важно в случае завала главного выхода. Но внутрь мы попасть так и не смогли.

Проспект Шевченко, 15/2 и 15/4

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 150 человек.

Убежища по этим адресам мы нашли с помощью указательных знаков — они находятся внутри одного из домов. Двери подъезда 15/2 были открыты, а вот вход в убежище под замком. Также у подъезда висел номер телефона некой Людмилы, которая, возможно, отвечает за это убежище. Но телефон не отвечал. А вот соседний подъезд 15/4 был закрыт. Есть ли там укрытие, нам выяснить не удалось.

Проспект Шевченко 6/1, 6/3, 6/6.

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 110, 150 и 290 человек.

К этим убежищам также ведут указатели. Однако убежища на проспекте Шевченко 6/1 и 6/3 оказались под замком. Кто за это отвечает и у кого находятся ключи — не понятно. Информации нет. Тогда мы отправились в соседний дом, по адресу проспект Шевченко 6/6. Это убежище на 290 человек оказалось открыто. Помещение приятно удивило: побелены и покрашены стены, хорошее освещение, чистые комнаты, есть холодильник и диван, вентиляция работает, запасные выходы открыты. Да и соседи небезразличны к тому, кто посещает бомбоубежище. Увидев журналистов, один из жителей дома во время перекура с балкона крикнул:

— Ребята, кто такие и что вам там нужно?

— Добрый день, журналисты газеты «Одесская жизнь», проверяем состояние убежищ в городе.

— А, ну проверяйте. И напишите, что у нас все готово!

— Сами-то спускаетесь в укрытие во время сирены?

— Та не, нет необходимости. И дай Бог, чтобы оно нам не понадобилось, — громко выкрикнул одессит.

Проспект Шевченко, 11.

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 150 человек.

В поисках этого укрытия мы долго ходили между дворами, но убежище так и не нашли. Тогда обратились за помощь к пенсионерам, которые отдыхали на лавочке:

— Нет у нас убежища! Это одни разговоры! Ближайшее укрытие за стройкой, там за переулком.

— А вы спускаетесь во время воздушной тревоги в укрытие? — поинтересовались мы.

— Та нет, сосед какой-то бегал поначалу, а потом перестал. Не доверяем мы им (убежищам). Как-то собрались в нем люди, еще в начале войны, а там пахло и сквозило дико… Скажите им там (властям), пусть уже что-то придумают. Ни черта нет!

Улица Судостроительная, 11

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 100 человек.

В это убежище можно попасть со стороны Адмиральского проспекта. Дверь в подъезд открыта, вход в укрытие — свободный. В помещении убрано, есть свет, емкость с водой, стулья, двухъярусные кровати, санузел, работает вентиляция. Однако запасные выходы на улицу закрыты на замок и запломбированы. На лестничной площадке рядом с убежищем мы столкнулись с дамой, и у нас завязался диалог:

— Скажите, проблемы с доступом в убежище бывают?

— Как видите, открыто, кто хочет, тот может спуститься.

— А вы сами-то во время тревоги спускаетесь?

— Та нет, зачем это надо. Оно если прилетит, то прилетит!

Адмиральский проспект, 11

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 120 человек.

На пороге в убежище нас встретил местный житель, который на радостях предложил провести экскурсию:

— Вообще убежище подготовили еще до войны. Знаете, словно ждали, что война начнется. Только стулья принесли и интернет подключили несколько месяцев назад, а так все было готово. Чисто и убрано, есть свет, вода, санузел, интернет, вентиляция и доступ к запасному выходу. Все цивилизованно!

— Спускаетесь сюда во время тревоги?

— В последнее время, честно говоря, нет. Поначалу здесь был наплыв людей с соседних домов, но сейчас сюда не заходят. Привыкли уже. Но дай Бог, чтобы и не понадобилось!

Адмиральский проспект, 25

Тип: противорадиационное укрытие.

Вместительность: 140 человек.

Это также рабочее убежище: вход свободный, есть свет, блоки с водой, сидячие и лежачие места, убрано, однако ощущается проблема с доступом воздуха — дышать тяжело и очень жарко.

В следующем материале мы расскажем, как работают торговые центры и супермаркеты во время воздушной тревоги

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

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