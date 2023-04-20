Как в 2023 году поступить в университет: тестирование по-новому и советы от специалиста

Порядок приема абитуриентов для получения высшего образования в 2023 году обнародовало Министерство образования Украины. Каковы особенности нынешней вступительной кампании рассказал секретарь приемной комиссии НУ «Одесская юридическая академия» Анатолий Павзюк.

Из этой статьи вы узнаете:

на что абитуриентам следует обратить внимание при выборе предметов национального мультипредметного теста (НМТ);

что такое конкурсный балл;

обязательно ли нужно писать мотивационное письмо и каким оно должно быть.

Какие предметы нужно сдавать при поступлении в вуз в 2023 году

— Какие принципиальные отличия порядка приема в 2023 году от предыдущего?

— Тогда как в прошлом году выпускники школ составляли НМТ по трем «обязательным» предметам – украинскому языку, математике, истории Украины, то в этом году определены два обязательных предмета: украинский язык и математика, а третий – на выбор: химия, физика, биология, история Украины или иностранный язык. В 2022 году тест сдавали несколько дней, на этот раз весь тест будет сдаваться за один день. Интересно, что в этом году абитуриент, независимо от того, на какую специальность поступает, может выбирать любой предмет. Но здесь стоит заметить: в зависимости от специальности, коэффициент у каждого выборочного предмета разный, то результат по выбранному предмету будет умножаться именно на этот коэффициент, после чего баллы добавляются и делятся на сумму коэффициентов. Естественно, первым желанием может стать стремление выбрать предмет с высоким коэффициентом, надеясь именно таким путем получить более высокий конкурсный балл. Но я советовал бы не поступать так. Во-первых, разница в коэффициентах не такая уж существенная, а результат будет делиться на сумму коэффициентов. А во-вторых, на мой взгляд, уместнее выбирать тот предмет, который лучше знаешь.

— Давайте разберемся с проходными или минимальными баллами, если они есть.

— МОН ко дню тестирования утвердит таблицы с переводом тестовых баллов в 200-балльную шкалу. После окончания теста абитуриент сразу увидит на экране количество баллов за каждый блок теста. Таким образом он будет знать свои результаты. Для преодоления порога в 100 баллов нужно четко ответить на 10% вопросов соответствующего блока теста.

О бюджете и контракте

— Право определять минимальный балл устанавливает каждый отдельный университет или МОН?

— Этот момент также регулируется порядком вступления, и цифры здесь постоянны. Но сначала следует отметить: при подаче заявления существует два вида конкурсных предложений: не бюджетное и бюджетное. Надо четко понимать: если абитуриент подает заявление на участие в бюджетном предложении, то он будет участвовать в нем. Если он подает на не бюджетное предложение, то в дальнейшем уже не сможет быть переведен в бюджет. Важно иметь в виду: если абитуриент относится к льготной категории, имеет 140 баллов за НМТ и, скажем, не прошел на бюджет, то учебное заведение, получив подтверждающий льготу документ, имеет право обратиться в МОН для принятия соответствующего решения и такой абитуриент имеет значительный шанс поступить на бюджет.

— А существуют ли здесь какие-либо исключения?

— Да. Если, например, абитуриент является ребенком погибшего участника боевых действий и он не подавался на бюджетное конкурсное предложение, то в порядке приема четко указано, что детей погибших участников боевых действий можно подавать (обращение по ним) на перевод на бюджетную форму обучения.

Сколько заявлений в вузы можно подавать одновременно

— А произошли ли какие-либо изменения приоритетов, которые абитуриент выставляет при подаче документов о вступлении?

— Абитуриенты могут подать не более 20 заявлений на поступление в заведения высшего образования, но из них на бюджетное конкурсное предложение не более 5 заявлений. Конечно, если четко определились с выбором, то можно и только одну, а если нет, подавайте на разные специальности, потому что это разные конкурсы. Нет смысла подавать 5 заявлений на одну и ту же специальность, потому что проходной балл, так сказать, всеукраинский. Приоритеты выставляются только при выборе бюджетного конкурсного предложения.

— А если абитуриенту предоставлена рекомендация по поступлению на бюджетное конкурсное предложение по первому приоритету, а он захотел учиться в университете, который у него обозначен вторым или третьим приоритетом, — что его ждет?

— Абитуриент должен выполнить требования к поступлению. Если он, как вы говорите, передумал, то бюджетное место им теряется, по второму приоритету, в другой университет он уже может идти только на контракт.

Как поступить в вуз, если абитуриент давно окончил школу

— Что представляют абитуриенты, которые окончили школу в прошлые годы или учились (учатся) в колледже?

— Эта категория поступающих имеет право при поступлении подавать результаты ЗНО 2020-2021 годов или – НМТ 2022-го или 2023 года.

Как в прошлом году, будут созданы пункты тестирования за рубежом. При регистрации электронного кабинета для сдачи НМТ, которая продлится до 3 мая, абитуриент сможет выбрать наиболее удобный с точки зрения расположения пункт тестирования, в том числе и за рубежом.

По-прежнему, кроме результатов НМТ, все абитуриенты должны подавать мотивационное письмо, которое должно быть написано в соответствии с прописанными критериями того или иного учреждения высшего образования.

Какие преимущества при поступлении в вузы имеют военнослужащие

— Если студентом пожелает стать военнослужащий, который не может прибыть в высшее образование, – может ли он реализовать свое намерение?

— Приемная комиссия в таком случае должна найти все возможности для того, чтобы участник боевых действий воспользовался своим законным правом. Участники боевых действий относятся к квоте №1 и имеют право вместо представления результатов НМТ проходить в учебном заведении собеседование по определенным учебным предметам. Наша приемная комиссия приняла такое решение: если участник боевых действий не может приехать – а в большинстве случаев бойцы не могут приехать – то собеседование проходит в дистанционном формате.

Как составить мотивационное письмо?

— Возвращаясь к мотивационному письму: на что бы вы обратили внимание абитуриентов, которые будут его писать?

— Практика мотивационного письма появилась в прошлом году, его нужно подавать на все специальности, независимо от того, это поступление в колледж, на бакалавриат или в магистратуру.

Каждое учебное заведение разрабатывает критерии или форму мотивационного письма, критерии его оценки, нужно или не нужно к нему добавлять какие-то документы, похвальные письма и т.п. Надо понимать, что если несколько абитуриентов получили одинаковый конкурсный балл, то в рейтинге выше будет «размещен» абитуриент с лучшим мотивационным письмом. Но если приемная комиссия обнаруживает, что мотивационное письмо составлено не должным образом, не соответствует определенным критериям, то абитуриент вообще не участвует в конкурсном отборе.

Я хотел бы призвать абитуриентов быть внимательными и соблюдать требования учебного заведения к оформлению мотивационного письма.

Советы от специалиста

— Допустим, абитуриент по тем или иным причинам не составил НМТ — ждать в следующем году?

— Кроме возможности подать заявление на образовательные программы бакалавриата, не требующие результатов НМТ, абитуриент имеет право поступить на сокращенную программу обучения в учреждения профессионального высшего образования (колледжи). По его окончании абитуриент будет поступать на сокращенную программу бакалавриата.

— На каких еще моментах вы хотели бы отметить, какие еще советы вы предоставили абитуриентам?

— С апреля стартовал период создания электронного кабинета. Если что-то у вас не получается – не нужно паниковать. Не создаваться кабинет может по разным причинам: документ об образовании, скажем, на одну фамилию, а паспорт на другую; технические ошибки в документе; документ об образовании издан до 2000 года; имеют льготы, которых нет в реестрах и т.д.

Обратите внимание, на какое конкурсное предложение подаете заявление: на бюджетное или не бюджетное. В случае подачи на не бюджетное конкурсное предложение, абитуриент не участвует в конкурсе на бюджетное и не может быть переведен в дальнейшем даже при наличии льгот.

Дал бы такой совет: если у вас есть льготы, отображаемые в открытых реестрах, сделайте так, чтобы приемная комиссия это увидела.

Беседу вел Олег Чубук

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