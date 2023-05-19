ЗНО/НМТ 2023: как помочь ребенку со вступлением в университет

До основной сессии НМТ 2023 осталось всего несколько недель, но родители все еще могут помочь ребенку со вступлением. «Одесская жизнь» спросила основателя всеукраинской образовательной компании Setstud Александра Кондратюка, как поддержать ребенка во время экзаменов.

В этом году из-за военного положения вместо ЗНО 2023 в Украине будет проходить национальный мультитест – НМТ 2023. Регистрация на тестирование закончилась в начале мая, а основная его сессия пройдёт с 5 по 23 июня. Учащиеся будут сдавать украинский язык, математику и еще один предмет на выбор. Между тем, по словам Александра Кондратюка, в этом году экзамен для выпускников будет значительно сложнее, чем раньше.

НМТ 2023 будет сложнее из-за:

сокращения времени мультитеста (3 часа НМТ вместо 6 часов ЗНО);

возврат сложности задач на уровне ЗНО;

асимметричность перевода баллов НМТ в 200-балльную систему;

увеличение количества зарегистрированных на НМТ 2023 на 30%;

сокращение бюджетных мест.

Однако родители все же могут в определенной степени помочь своим детям во вступлении в вузы.

Помощь при выборе направления обучения

Прежде всего, абитуриенту стоит оказать помощь при выборе профессии: нужно определиться, по какой специальности он будет учиться следующие несколько лет. Но эксперты советуют родителям не давить на ребенка, а пытаться избежать внутренних конфликтов в семье и в голове абитуриента. Здесь речь идет даже не о психологической помощи при поступлении, а скорее о тестах по профориентации. Они выявляют способности ученика тогда, когда он сам не знает, что ему нравится.

«Если правильно профориентировать абитуриента, у него появится мотивация готовиться к экзаменам. Но профориентация – это не просто «давайте поговорим о профессии». Это тесты, которые состоят минимум из 300-400 вопросов и предусматривают дальнейшую консультацию профориентолога», – отмечает Александр Кондратюк.

Чтобы помочь ребенку выбрать профессию, необходимо сначала выбрать качественные тесты. По словам эксперта, школьные методики, в которых обычно бывает лишь 20 вопросов, никак не помогут ребенку, так как их результаты поверхностны. Профессиональные тесты должны содержать несколько методик. К примеру, методика Голланда выявляет один из шестых типов профессиональных интересов; методики Майерс-Бриггс, OCEAN или «Большая Пятерка» – личностные характеристики ученика, тест Векслера и метод Эйзенхауэра – структуру интеллекта человека.

Помощь при выборе учебного заведения

Когда семья определилась с направлением обучения ребенка, нужно также помочь ему выбрать университет. И здесь следует учитывать несколько составляющих. Это и место вуза в национальных и международных рейтингах, и высокий или низкий конкурс в конкретном вузе. Но еще одна вещь, о которой часто забывают при выборе учебного заведения, – это его атмосфера.

«Лет 10 назад был проведён социологический опрос, где фокус-группу просили описать студентов трех ведущих киевских вузов: КПИ, КНУ им. Шевченко и Киево-Могилянской академии. Типичного студента Могилянки описали как «украиноязычную девушку в вышиванке, творческую натуру, революционерку, которая постоянно с чем-то не согласна». Студента КНУ – как «парня в костюме, целеустремленного, амбициозного, красноречивого «достигатора». Студента КПИ – как «зачуханного парня в футболке, летающего в своих мыслях». То есть три ведущих киевских вуза оказались кардинально разными по своей сути», – объясняет Кондратюк.

Поэтому эксперт советует тщательно изучать культуру каждого университета, слушать соответствующие вебинары, искать отзывы студентов, которые по собственному желанию поступили в вуз, или расспрашивать этих людей об учебном заведении лично. Если родители будут искать эту информацию вместе с абитуриентом, это так же сможет поддержать ребенка.

Бюджет на обучение

Безусловно, на выбор вуза может оказать влияние не только личное желание ученика, но и финансовые возможности семьи. По данным Александра Кондратюка, количество бюджетных мест в украинских вузах, к сожалению, ежегодно сокращается.

«Только за последний год шанс вступить в вуз на общих основаниях упал примерно на четверть. И прогнозируемо в течение следующих 4 лет он упадет еще вдвое. Ориентировочно в 2026 году он будет в 5 раз меньше, чем в 2014 году», – говорит Александр Кондратюк.

Поэтому многим ученикам придётся рассматривать именно контрактную форму обучения. По оценкам основателя Setstud, стартовая цена контракта в университетах в этом году начнется с 30 000 гривен в Одессе и 45 000 гривен – в Киеве. Но с каждым годом цена контракта, вероятно, будет расти.

«Согласно госстату, в 2014-2019 годах стоимость контракта каждый год росла в среднем на 10%. В 2019 – 2023 годах – на 15% каждый год. Сейчас, в период войны, она тоже может вырасти, потому что все цены растут. То есть вы можете начать платить 30 000 гривен, а закончите – 60 000 гривен в год. В общей сложности на обучение придется потратить более четверти миллиона гривен», – отмечает эксперт.

Сдать экзамен: за сколько нужно начинать готовиться?

По мнению Александра Кондратюка, время, нужное учащимся для качественной подготовки к НМТ/ЗНО, ежегодно увеличивается. Из-за того, что задачи становятся все сложнее, а конкурс на бюджетные места растет, в следующем году абитуриентам рекомендуют готовиться не менее 12 месяцев, хотя еще в 2020-2021 годах срок подготовки мог составлять лишь 6 месяцев. А вот тем, кто сейчас учится в 9-м классе, для успешного поступления придется готовиться вообще несколько лет.

«С такими ужасными пробелами в знаниях из-за дистанционного обучения и войны, будущим 11-классникам нужно будет готовиться 2-3 года по 8 месяцев, чтобы закрыть все пробелы. Поэтому сейчас так важно обратить внимание на ДПА. ДПА – это финальная репетиция перед ЗНО», – уверяет Александр Кондратюк.

Репетитор или обучающие курсы: что выбрать?

Помочь ребенку во время вступительной кампании могут знания, которые ученик получит заранее. Но именно от родителей зависит, какой специалист будет эти знания предоставлять. Это могут быть преподаватели курсов или репетиторы, но Александр Кондратюк советует выбирать ту систему обучения, в рамках которой можно провести независимые срезы знаний. Обычно такие проверки проводят не репетиторы, а другие специалисты.

«Репетитор не может самостоятельно оценить результаты своих стараний, поэтому, например, на наших курсах есть кураторы, которые раз в два месяца проводят независимые срезы знаний и передают родителям и учащимся информацию, какие пробелы они нашли», – говорит Кондратюк.

Также нужно помнить, что качественная подготовка с репетитором занимает не менее 100-150 часов.

«Самый дешевый репетитор сейчас стоит от 300 гривен в час. То есть за репетитора только одного предмета вы потратите по меньшей мере 30 000 гривен, а оплата 4 предметов составит 120 000 гривен. Обучение в группах будет стоить в 2-3 раза дешевле», – заключает Александр Кондратюк.

Помощь детям во время экзаменов

Помощь при поступлении может базироваться на одной из особенностей НМТ 2023. По словам Александра Кондратюка, получить бюджетное место в последние годы помогает не только высокий балл по основным предметам, но и мотивационное письмо, которое с 2022 года является самостоятельным экзаменом.

Если возникает ситуация, когда на одно бюджетное место претендуют десятки абитуриентов с одинаковыми баллами, то все решает мотивационное письмо. С его помощью приемная комиссия субъективно оценивает, кто ей больше нравится. Иногда абитуриентов с хорошими мотивационными письмами принимают даже вне конкурса.

«В прошлом году один из наших абитуриентов набрал меньше баллов, чем конкуренты, но прошел на бюджет с помощью уникального мотивационного письма. Это была не скучная автобиография, а рассказ, где ученый показал свою эрудированность и зрелость. Он рассказал о своих нравственных принципах, о том, как защищал свою одноклассницу, когда ее оскорбляли. Он даже описал машину дистиллированной воды, которую сам придумал. Он был единственным среди 500 человек, чье письмо оценили в 195 баллов. Но этот случай не уникален. С помощью мотивационного письма можно получить бюджетное место вне конкурса в любом вузе на любом факультете», – уверяет Александр Кондратюк.

Поэтому поддержка ребенка при поступлении может в том числе касаться и мотивационного письма. Это ораторское искусство на бумаге, и оно требует определённого комплекса навыков, которые нужно развить в ребенке.

Как родителям помочь первокурснику?

Сложности в обучении, к сожалению, не заканчиваются успешным поступлением. Далее студента будут ждать сессии и экзамены, не менее сложные, чем НМТ или ЗНО. Для того чтобы помочь ребенку-первокурснику, Александр Кондратюк советует закрывать пробелы в обучении ребенка уже сейчас.

«Ситуация в стране у нас следующая: дети 11 лет ничего не делают в школе, потом поступают в вуз, и там их догоняют школьные проблемы. Например, если человек не очень разбирался в математике и поступил на контракт, то в университете его снова будут ждать математика – еще и высшая. Если её не сдать, человека просто выгонят из университета. Поэтому любую подготовку к экзаменам нужно воспринимать не просто как подготовку, а как возможность со старших классов начать строить базовые знания и нормально учиться», – заключает Александр Кондратюк.

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