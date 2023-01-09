После каникул число детей, посещающих одесские школы очно, удвоилось

Сегодня, 9 января, в одесских школах начинается второй семестр. Более 10 тысяч учащихся выйдут учиться в очном формате по заявлениям родителей. К концу первого семестра их было 5500.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она отметила, что в начале учебного года очно в школах учились 3000 детей.

Всего же сейчас в школах с убежищами город может принять 18 тысяч детей ежедневно. Так что места для желающих еще есть.

56 школ города будут работать смешанно (и очно, и дистанционно). Большинство в своих зданиях. Часть – в зданиях других заведений.

Уже через несколько недель, по словам Буйневич, откроется еще больше очных школ. Многие родители готовы выйти очно, но «в своей школе». Или со своими учителями.

Наиболее распространенные вопросы о форматах обучения и ответы на них.

✅ Где взять списки очных школ.

Их не публикуют. Сообщите в своей школе, что хотите учиться очно, вам предложат заведение, где готовы принять ребенка. Это будет ближайшая к вашей школа.

✅ почему кто-то выходит в другую школу со своим учителем целым классом, а нам предложили перейти в другую школу в ее класс.

Это зависит от количества желающих выйти очно в вашем классе и школе. Если из вашей параллели вашей школы можно создать целый класс, вам предлагают кабинет для обучения в другой школе с вашими учителями. При этом перевод в другое заведение не происходит.

Если желающих единицы, им предлагают перейти в эту школу. Место в вашем классе при этом сохраняется. Разница в предметах будет разрешаться в индивидуальном порядке.

✅ Мне не подходит предложенная школа, я знаю другую, обратилась в администрацию, мне отказали, мол, нет мест. Имеют ли право отказать?

Есть. Именно поэтому и распределяют отделы образования, чтобы место было для всех.

✅ Могу ли я передумать, остаться на дистанционном или перейти на очное?

Вы можете остаться на дистанционном или вернуться на него. Очно – тоже можете, места есть. Но если класс сформирован, вам могут предложить другой, в другой школе.

✅ В нашей школе нет убежища. Как узнать, будет ли оно и когда оно будет?

У администрации школы. Если убежище потенциально возможно, оно будет обязательно.

✅ почему может не быть убежища вообще?

Если специалисты ГСЧС, госпродпотребслужбы, строители считают это опасным. Если у подвала низкие потолки, толщина стен не соответствует ДБН и требованиям к первичному укрытию. Если в подвале бессчетные коммуникации над головой.

В таких случаях есть варианты договориться с действующими убежищами поблизости. Так уже делает 4 одесских заведения.

✅ наш класс выходит очно, я боюсь отпускать ребенка.

Вас не заставят. Ребенка присоединят к дистанционному классу. Если 2-3 ребенка на всю параллель – предложат дистанционный класс другой школы.

✅ Чтобы учиться очно, наш класс арендует помещение у частников.

Такой надобности нет. Вашему классу готовы предоставить помещение в школе с убежищем. Все директора всех одесских школ об этом знают. Обратитесь в администрацию школы.

✅ В нашей параллели три класса. Два учатся очно, а нас перевели в общий дистанционный . Почему мы не учимся со своим учителем?

Администрация школы поступила правильно. Педагог не может работать с двойной нагрузкой.

✅ Вправе ли нам предложить учиться через неделю очно и дистанционно?

Да. Могут и отдельные предметы вывести полностью на дистанционное, а часть оставить очно.

✅ Питание организовано. Учитывая увеличение количества очников, к 15:01 все, кто должен получать его в школе, начнут получать.

В любом случае первый ваш советчик и ориентир – классный руководитель ребенка. И директор школы. Ну и Департамент образования, конечно.