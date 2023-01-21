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Война и дети в 2023 году: как в Одессе работают детские сады

Война и дети в 2023 году: как в Одессе работают детские сады

На фоне постоянных воздушных тревог особое беспокойство у одесситов вызывает безопасность детских учреждений, и в частности — детских садов. Безопасно ли отдавать ребенка в детский сад? Есть ли убежище? Как справляются воспитатели во время тревоги?

О работе одесских детских садов во время войны в нам ответила Ирина Самойленко, главный специалист департамента образования Одесского городского совета.

 — В период военного положения в Одессе работают все дошкольные учреждения?

 — Да, так или иначе у нас работают все детские сады. Часть в очном режиме, то есть принимают детей. Это те сады, где есть разрешенное для использования укрытие, куда воспитатели могут вывести детей во время тревоги. И часть садов работают в дистанционном режиме.

 — Что значит «в дистанционном режиме»?

 — То же самое, что и в школах, — с детьми дистанционно проводятся занятия. Родители подключают детей на той или иной платформе, и воспитатель проводит с ними занятия так же, как если бы они находились в группе. 

 — Детские сады принимают детей на полный рабочий день или у них сокращенный график?

— Все детские сады, функционирующие в очном режиме, работают целый день, так как туда приводят детей работающие родители.

 — Как воспитатели справляются во время тревог?

 — Сейчас в каждой группе заняты два воспитателя и их помощник. Если объявляют воздушную тревогу, детей, конечно, спускают в убежища. Малышей к этому готовят, учат эвакуироваться. Еще в довоенное время мы проводили «Тижні безпеки» — занятия по противопожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям. А сейчас тем более. В любой режимный момент детей выводят в безопасное место.

 — Какая сейчас численность групп?

 — Группы небольшие — максимально по списку до 10-15 человек, в зависимости от возраста детей.

Если детский сад большой и групп работает достаточно много, то мы придерживаемся возрастной верификации. В небольшом детском саду детей могут объединять в смешанные группы, но обязательно с учетом возраста. Это разрешено законом — группы могут комплектоваться по семейному, разновозрастному или возрастному принципу.

 — Есть ли у воспитателей обратная связь с родителями?

— Связь с родителями по телефону или в мессенджерах воспитатели поддерживали всегда, ведь сейчас век информационных технологий. Даже в мирное время воспитатели выкладывали «фоторепортажи» или видеоматериалы, как проходит день в группе, как дети занимаются, гуляют. Это обязательно происходит и сегодня. В детских садах существуют такие внутригрупповые мессенджер-сообщества. И воспитатели, и родители могут и должны общаться, тем более сейчас.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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