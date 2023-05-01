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Будут ли закрываться школы Одессы: заявление городского Департамента образования

Будут ли закрываться школы Одессы: заявление городского Департамента образования

В социальных сетях начала распространяться информация, что администрации школ Одессы обязывают выбрать на следующий год очную учебу, потому что якобы из-за этого начнут закрывать школы. Кроме того, еще одна неправдивая информация относительно выехавших за границу школьников из Одессы якобы их будут отчислять.

Об этих фейковых новостях сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в фейсбуке.

«Уважаемые родители. Сетью распространяется ложная информация. Вроде бы во время анкетирования обязывают выбрать на следующий год очное обучение, мол, иначе школа закроется. Всех детей, кто за границей, отчислят из школы, если они не приедут на очное обучение. Без заявления родителей никто не отчислит вашего ребенка, это неправда», — отметила Елена Буйневич.

Директор Департамента образования и науки заявила, что кто-то из педагогов, работающих в школах Одессы, искривил информацию. Но выбирать форму обучения можно по собственному желанию.

«Ни одна школа города не закроется. Без заявления родителей никто не отчислит ребенка, это неправда. Выбирайте дистанционное,мы тоже найдем выход, возможно, объединим детей в группы», — подытожила Елена Буйневич.

Скорее всего, такая ситуация сложилась из-за ряда заявлений заместителей Министра образования и науки Украины о сроках окончания учебного года, дистанционном обучении и начале нового года с 1 сентября.

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Фото: Елена Буйневич. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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