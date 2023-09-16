Одесса и Херсон: пять фактов схожести украинских городов

С днем рождения тебя, Херсон-папа, привет тебе из Одессы-мамы! Второй раз в жизни я изменяю Херсону с Одессой. И скажу, что пять студенческих лет, пока я стоял в очереди за дипломом в Одесском институте связи, прошли гораздо веселей, чем вот уже девять месяцев здесь в эвакуации. Сижу и уверяю себя, что я почти дома, что между Одессой и Херсоном много общего. Подбираю факты. И таки да!

Факт 1

Херсон (1778 год) и Одесса (1794 год) — почти сверстники.

В 1803 году была создана Херсонская губерния, и Одесса входила в ее состав как «младшенькая». И лишь в 1920 году Херсонскую губернию разделили на Херсонскую и Одесскую. А в 1923-м Одесскую губернию разделили на округа, и одним из них стал Херсонский округ с центром в Херсоне.

Факт 2

Морские и речные «ворота» Херсона начинаются с Одесской площади. И в студенческие годы, приезжая на побывку домой, я расставался с Одессой не в Одесском морском порту, когда садился на скоростной «Вихрь» или «Метеор». Я расставался с Одессой уже в Херсоне, когда, сойдя по трапу на Одесскую площадь, я её пересекал. Да, огромная площадь, там и речной порт, и морской.

Факт 3

В Одессе была когда-то улица Херсонская. И сплыла. Просуществовала она 100 лет — с 1824 по 1923 год, когда ее переименовали в улицу Пастера. Спору нет, Луи Пастер, конечно же, парень серьезный, но улица Херсонская в Одессе быть должна! Где? А вы спросите у Бориса Григорьевича Херсонского — известного всей стране одессита, главы Союза психологов и психотерапевтов Украины — он подскажет. Топонимика улиц Одессы как раз сейчас круто меняется, так что попросил бы. А если кто-то сомневается, что Херсон — город-герой — так съездите туда, погостите денек-другой. Короче, нам, херсонцам, нужна в Одессе большая улица или даже площадь. А то я нашел описание какого-то Херсонского сквера. Это несерьёзно, ведь у нас столько схожего.

Вот, к примеру, лестница. В Одессе — Потемкинская, она ведет к морю. И в Херсоне, в историческом центре, есть лестница! Она где-то такой же ширины, правда, ступенек на порядок меньше. Зато ведет она от драмтеатра к самому настоящему «Океану»! Ну и что, что это пивной бар…

Факт 4

А еще очень многое связывает херсонские и одесские вузы. Есть у нас солидный ХНТУ — Херсонский национальный технический университет. А начинался он с того, что целых 20 лет — с 1961 по 1981-й — был Херсонским филиалом Одесского технологического института им. Ломоносова.

А теперь — о морских учебных заведениях. В Одессе — две «вышки»: ОИИМФ и ОВИМУ, и несчетное количество херсонцев получило здесь «путевку в жизнь». Но и херсонская мореходка стала трамплином в моря для большого количества одесситов. Да, она не высшее, а среднее учебное заведение, но там, в отличие от Одессы, можно было выучиться на «маркони» — это судовой радист на флотском сленге. Должность эта на пароходе — привилегированная: начальник радиостанции — кум королю и сват министру. Так что множество одесситов в «рябчиках» херсонские тротуары клешами подметали.

Факт 5

Кстати, помните, как душевно о море пел великий Леонид Утесов? Да, он — чистокровный одессит, но, минуточку: папа его в книге метрических записей канцелярии Одесского городского раввина за март 1895 года записан так: ХЕРСОНСКИЙ (!) мещанин Иосиф Вайсбейн. И в юные годы Леонид Осипович, выступая в качестве музыкального эксцентрика в передвижном цирке, не раз радовал своим талантом херсонцев. Ну и одесситов.

Наверное, много можно было бы еще провести параллелей между Одессой и Херсоном. В День рождения Одессы — 2 сентября — я пожелал ей, чтобы она никогда не догнала Херсон в степени разрушения города рашистскими варварами. А любимый Херсон в День его рождения я поздравлю словами одесской песни. Только город поменять — и всё от души! «Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, ты мой любимый край! Живи, моя Одесса, живи и процветай!».

А насчет моря — так прошу не сомневаться: это в Одессе только Черное, а у нас и Черное, и Азовское! Придёт пора — и Каховское восстановим!

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса