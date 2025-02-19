На месте обстрела побывал корреспондент “Одесской жизни”.

Как сообщалось ранее, существенные повреждения получили около 20 домов, изуродовано здание детского сада и детской поликлиники №6. Во многих домах, в школах и детских садах в результате повреждений инфраструктуры нет света и отопления. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

“В эту ночь нам досталось больше, чем за все 3 года войны. Когда после первых трех ужасных взрывов мы побежали в паркинг, я думала- зачем, ведь уже все прилетело. Но нет, — так описывает сегодняшнюю ночь одесситка Татьяна Бабинец. — Около 2х часов длились прилеты, более 10 прилетов почти в наш двор — я не знаю чем такой ценный наш квадрат… С трех сторон вылетели все стекла. Люди, вернувшись из паркинга обнаруживали на своих кроватях рамы и стекла. Это чудо, что никто не пострадал… Сразу пропал свет, связь и отопление. Сейчас с раннего утра все службы приехали на помощь”.

Сейчас одесситы приходят в себя после страшной ночи и убирают в своих домах и во дворе. На месте работают коммунальные службы, благотворительные организации.