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Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, одесситы могут согреться и зарядить гаджеты по следующим адресам:

  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 13Б;
  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 15А;
  • ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 25;
  • ул. Ак. Королева, 90;
  • просп. Небесной Сотни, 103А;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 26;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 29А;
  • просп. Небесной сотни, 83;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 14;
  • просп. Небесной Сотни, 65А;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 18/22;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 5;
  • ул.Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 81/4;
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 68;
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 68/1;
  • просп. Небесной Сотни 29/2;
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 75;
  • просп. Небесной Сотни, 14Д;
  • просп. Небесной Сотни, 8/10;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2;
  • просп. Небесной Сотни, 53А;
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 9А;
  • просп. Небесной Сотни, 5А;
  • просп. Небесной Сотни, 53;
  • просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 11/1;
  • Люстдорфская дорога, 152.

Адреса «Пунктов несокрушимости» при одесских школах

Кроме того, как сообщает городской голова Геннадий Труханов, сейчас 21 пункт несокрушимости функционирует в учебных заведениях Киевского района Одессы, где каждый желающий может согреться, выпить чай или кофе и зарядить свои гаджеты. Пункты работают круглосуточно. Их адреса:

  1. Одесский лицей №9 – проспект Академика Глушко, 1-Г;
  2. Одесский лицей №51 – Люстдорфская дорога, 60;
  3. Одесский лицей №55 – ул. Семьи Глодан, 25 (кол. Ильфа и Петрова);
  4. Одесский лицей №63 – ул. Академика Королева, 12;
  5. Одесский лицей №65 – ул. Академика Королева, 90;
  6. Одесский лицей №72 – ул. Семьи Глодан, 15А (Ильфа и Петрова);
  7. Одесский лицей №78 – Люстдорфская дорога, 152;
  8. Одесский лицей №81 – Фонтанская дорога, 26;
  9. Одесский лицей №82 – проспект Небесной Сотни, 12-А;
  10. Одесский лицей «Гармония» – ул. Сергея Шелухина, 43, корпус 2А;
  11. Одесский лицей №84 – проспект Академика Глушко, 1/6;
  12. Одесский лицей №85 – проспект Свободы, 91;
  13. Одесский лицей №86 – ул. Евгения Чикаленко, 79;
  14. Одесский лицей №89 – ул. Семьи Глодан, 45 (Ильфа и Петрова);
  15. Одесский лицей «Олимпиец» – ул. Дача Ковалевского, 85;
  16. КЗПО «Одесский дворец детского и юношеского творчества «Белая акация» – ул. Михаила Комарова, 8;
  17. Одесский межшкольный ресурсный центр №1 – ул. Семьи Глодан, 13Б (Ильфа и Петрова);
  18. Одесское дошкольное учебное заведение «Ясли-сад» №10 – ул. Краснова, 3В;
  19. Одесское дошкольное учебное заведение «Ясли-сад» №15 – ул. Евгения Чикаленко, 48/4;
  20. Одесское заведение дошкольного образования «Ясли-сад» №267 комбинированного типа – ул. Варненская, 4 Г;
  21. Одесское заведение дошкольного образования «Ясли-сад» №306 – просп. Академика Глушко, 1/5.

Все «Пункты несокрушимости» на карте.

Напомним, в результате вражеской атаки вечером 18 февраля в Одессе без света и отопления остался густонаселенный микрорайон Таирова, а именно 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов.

По информации энергетиков, возобновить электроснабжение критической инфраструктуры планируется в течение суток. Когда свет вернут в дома одесситов, в настоящее время остается неизвестным.

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