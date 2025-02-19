Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, одесситы могут согреться и зарядить гаджеты по следующим адресам:

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 13Б;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 15А;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 25;

ул. Ак. Королева, 90;

просп. Небесной Сотни, 103А;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 26;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 29А;

просп. Небесной сотни, 83;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 14;

просп. Небесной Сотни, 65А;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 18/22;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 5;

ул.Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 81/4;

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 68;

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 68/1;

просп. Небесной Сотни 29/2;

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 75;

просп. Небесной Сотни, 14Д;

просп. Небесной Сотни, 8/10;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2;

просп. Небесной Сотни, 53А;

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 9А;

просп. Небесной Сотни, 5А;

просп. Небесной Сотни, 53;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 11/1;

Люстдорфская дорога, 152.

Адреса «Пунктов несокрушимости» при одесских школах

Кроме того, как сообщает городской голова Геннадий Труханов, сейчас 21 пункт несокрушимости функционирует в учебных заведениях Киевского района Одессы, где каждый желающий может согреться, выпить чай или кофе и зарядить свои гаджеты. Пункты работают круглосуточно. Их адреса:

Одесский лицей №9 – проспект Академика Глушко, 1-Г; Одесский лицей №51 – Люстдорфская дорога, 60; Одесский лицей №55 – ул. Семьи Глодан, 25 (кол. Ильфа и Петрова); Одесский лицей №63 – ул. Академика Королева, 12; Одесский лицей №65 – ул. Академика Королева, 90; Одесский лицей №72 – ул. Семьи Глодан, 15А (Ильфа и Петрова); Одесский лицей №78 – Люстдорфская дорога, 152; Одесский лицей №81 – Фонтанская дорога, 26; Одесский лицей №82 – проспект Небесной Сотни, 12-А; Одесский лицей «Гармония» – ул. Сергея Шелухина, 43, корпус 2А; Одесский лицей №84 – проспект Академика Глушко, 1/6; Одесский лицей №85 – проспект Свободы, 91; Одесский лицей №86 – ул. Евгения Чикаленко, 79; Одесский лицей №89 – ул. Семьи Глодан, 45 (Ильфа и Петрова); Одесский лицей «Олимпиец» – ул. Дача Ковалевского, 85; КЗПО «Одесский дворец детского и юношеского творчества «Белая акация» – ул. Михаила Комарова, 8; Одесский межшкольный ресурсный центр №1 – ул. Семьи Глодан, 13Б (Ильфа и Петрова); Одесское дошкольное учебное заведение «Ясли-сад» №10 – ул. Краснова, 3В; Одесское дошкольное учебное заведение «Ясли-сад» №15 – ул. Евгения Чикаленко, 48/4; Одесское заведение дошкольного образования «Ясли-сад» №267 комбинированного типа – ул. Варненская, 4 Г; Одесское заведение дошкольного образования «Ясли-сад» №306 – просп. Академика Глушко, 1/5.

Все «Пункты несокрушимости» на карте.

Напомним, в результате вражеской атаки вечером 18 февраля в Одессе без света и отопления остался густонаселенный микрорайон Таирова, а именно 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов.

По информации энергетиков, возобновить электроснабжение критической инфраструктуры планируется в течение суток. Когда свет вернут в дома одесситов, в настоящее время остается неизвестным.

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