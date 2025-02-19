Від служби в міліції до поезії: шлях Григорія Колесова

Григорій Колесов народився у селі Климентове Подільського (Котовського) району в хліборобській родині. У сім’ї зростало троє синів. Всі троє здобули вищу освіту.

Григорій мріяв стати пілотом. Однак за станом здоров’я мусив відмовитися від своєї мрії. Здобув фах інженера-метеоролога, закінчивши Одеський гідрометеорологічний інститут.

Після служби в армії почав працювати синоптиком в аеропорту Кишинева у Молдові. Саме в цю пору визріло кохання з однокурсницею, з якою не припиняли листуватися. Невдовзі побрались і переїхали у Климентове. Але згодом дружина Світлана умовила чоловіка переїхати на її батьківщину, на Херсонщину.

– Там я пішов служити в Білозерське відділення внутрішніх справ. Про міліцейські будні багато чув від меншого брата, який, до речі, зараз на пенсії, підполковник міліції. А старший наш брат – професор, – розповідає пан Григорій.

Працював і заочно закінчив Київську школу міліції. Дослужився до майора міліції і вийшов на заслужений відпочинок.

Природа має і отруту, і ліки проти неї

Тут, на Херсонщині, в їхній сім’ї народилися дві донечки.

Щастя покинуло дім, коли Світлана тяжко захворіла. Шість років вони намагалися здолати хворобу. Але все було марно – дружина відійшла у небуття.

– Якби мені ці знання, що маю зараз, та на той час, мені здається, я б зумів її вилікувати, або хоча б подовжити життя коханій. Але ж тоді було мало літератури по оздоровленню, знань було мало. Тепер я знаю, що природа має як отруту, так і ліки проти неї, – розмірковує Григорій Олександрович.

Як поезія допомагає залишатися здоровим і натхненним

Коли доньки виросли, Григорій переїхав до рідних місць, оселившись у селі Нестоїта Куяльницької громади, що на Подільщині. Тут він, інженер та юрист за фахом, присвятив себе віршуванню. Почавши римувати ще в школі, Григорій, де б він не був, завжди писав вірші.

– Я ніколи не засиджувався в очікуванні слова. Прийшло на думку, пропустив крізь душу й записав. Завжди пишу про те, що хвилює, з чого складається наше життя. Не вважаю це віршами, скоріше, римованими думками. Тобто пишу тими словами, якими живе народ, – розповідає Григорій Олександрович.

Він переконаний, що це бажання творити йому передалось у спадок від батька Олександра Васильовича та дядька Василя Михайловича. Обоє були творчими і мали талант. Тато публікував свої вірші у районній газеті. А його книга спогадів про війну лежить на сімейній полиці поки що не опублікована.

Вірші Григорія Колесова публікувалися у колективних поетичних збірках, на сторінках видань. Він має і три видані збірки: «Мой берег», «Молитва души», «Моя дорога».

До третьої книги, до речі, увійшло сім оповідань. Всі вони написані, як каже автор, на основі розповідей людей, з якими його зводили дороги.

– Часто історії, які западають в душу, трапляються у дорозі. У потягах попутники говорять про різне. Комусь хочеться відкрити душу незнайомцю, розказати про те, що тривожить, комусь – поділитися радістю, – каже автор.

Очищення організму та правильне харчування: Що ми можемо перейняти від довгожителя з Одещини

– Знаєте, за молодих літ завжди не вистачає часу. А сьогодні у мене є можливість багато спілкуватися з природою. Саме природа приносить спокій, здоров’я та надихає на творчість. Для людини немає нічого головнішого за здоров’я. А ще – поруч мають бути справжні друзі, бо дуже важливо, з ким ти йдеш по життю, – розмірковує Григорій Олександрович.

Григорій Колесов багато ходить, старається вести здоровий спосіб життя, регулярно проводить очищення організму.

– Наші пращури були мудрими людьми, які стежили за природними явищами, дізнавалися про властивості рослин, користь поміркованості в їжі під час посту. Сама природа підказала людині, які періоди є найбільш сприятливими для обмеження організму від вживання скоромного, а то й для голодування. Саме під час постів відбувається очищення і омолодження організму, профілактика онкологічних та інших захворювань, налагоджується емоційний стан, зміцнюється імунітет. З впевненістю про це говорю, бо все це практикую сам.

Ми багато читаємо, збираємо інформацію, але не кожен займається собою. Спробуйте – і відчуєте, як з’явиться більше енергії і відновиться ваше здоров’я. А ще, любіть і творіть добро, – радить Григорій Колесов.

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