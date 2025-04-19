Черновол был трижды осужден за свои убеждения

Родился он в 1937 году в селе Ерки (ныне Черкасская область) в семье сельских учителей. Отец был из древнего козацкого рода, мать — из известного рода сахарозаводчиков и меценатов Терещенко. После школы Вячеслав в 1955 г. поступил в КГУ им. Шевченко. В 1958 году у него появились первые проблемы из-за его политических взглядов, и он был вынужден уехать на год в Жданов (Мариуполь) на строительство домны. Но в 1960 году окончил с отличием журфак университета.

Работал на Львовской студии телевидения сначала редактором, потом, переехав в Киев, поступил в аспирантуру Киевского пединститута, но не был допущен к обучению по политическим убеждениям. Хотя в 1964 году все же защитил кандидатскую и устроился в газету «Молодая гвардия».

Черновол инициировал в Украине национально-освободительное движение «шестидесятников». Он был одним из самых ярких организаторов и активистов этого движения, в 1960-е — 1970-е годы противостоял властям, выступал за возрождение Украины, её языка, культуры, духовности, государственности.

В 1965 году Вячеслав Максимович с соратниками выступили в кинотеатре «Украина» на премьере фильма Параджанова «Тени забытых предков» с протестом против арестов среди украинской интеллигенции — так называемых «шестидесятников». За это Черновол был уволен из «Молодой гвардии».

В ноябре 1967 года за свою деятельность был впервые осуждён на 6 лет колонии строгого режима. После досрочного освобождения в 1969 году жил за счет случайных заработков: наблюдатель на метеостанции в Закарпатье, землекоп археологической экспедиции в Одесской области, грузчик на железнодорожной станции во Львове.

С 1970 года издавал подпольный журнал «Украинский вестник», за что в 1972 году был осуждён во второй раз — на 6 лет колонии строгого режима и 3 года ссылки. Срок отбывал в Мордовии и Якутии. В 1978 году вышел на свободу. В 1979 года стал членом Украинской Хельсинкской группы. В мае 1980 года в третий раз был арестован и сослан на 5 лет в Якутию. Однако уже в 1983 году Черновол вышел на свободу, хотя и без права выезда в УССР, куда он вернулся лишь в 1985-м.

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Вячеслав Черновол создал украинский Рух

В 1988 году его хотели лишить гражданства СССР, но он призвал все страны мира не принимать его. В том же году вместе с другими диссидентами создал Украинский Хельсинкский союз, что стало первой попыткой политической оппозиции советскому правительству.

В 1989 году с участием Черновола был создан «Народный рух Украины за Перестройку» (Народный рух Украины). В 1990 году избран народным депутатом Украины, получив 68,6 % голосов при 7 претендентах (по одномандатному округу). В апреле 1990 года также избран главой Львовского облсовета. В 1994 году Черновол снова был избран в парламент (62,52 % голосов, при 15 претендентах). На выборах в Верховную раду в 1998 г. третий раз(!) избран нардепом.

Черновол выдвинул свою кандидатуру на запланированные на 1999 год выборы президента Украины, но в январе 1999 года свою кандидатуру снял: в его партии был очередной раскол. Вскоре после этого Вячеслав Черновол ушел из жизни…

Как умер Черновол

25 марта 1999 года возвращавшиеся из Кировограда Вячеслав Черновол и его водитель на автомобиле «Тойота» столкнулись с грузовиком на автотрассе Борисполь — Золотоноша. Легковушка врезалась в КАМАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе.

Вячеслав Черновол похоронен на центральной аллее столичного Байкового кладбища. Похороны были 29 марта, попрощаться с Украинцем с большой буквы пришли более 200 тысяч человек. Уже на следующее утро после гибели возглавлявший МВД генерал Юрий Кравченко, не дожидаясь предварительных результатов следствия, заявил, что Черновол и его водитель погибли в результате ДТП, а «версия покушения как причина его гибели даже не рассматривается».

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Ссыльный министр и его странная смерть

А теперь немного «отсебятины». Судьба этого Кравченко оказалась столь же трагичной, как и судьба Черновола. Через какое-то время он из министерского кабинета был отправлен в ссылку. А как иначе назвать его назначение в декабре 2001 года (по май 2002- го) на должность главы Херсонской облгосадминистрации? Что и говорить, это был не его масштаб, он привык ворочать делами покрупнее, чем проблемы «занюханной» отстающей Херсонщины.

Помнится, по терминологии Кличко, «устал» мост через нашу речку Кошевую, соединяющий «материковый» Херсон с его островным микрорайоном «Корабел» (сейчас там одни руины от российских «приветов» с временно оккупированного Левобережья). Мосту с полста лет, деньги большие на ремонт нужны были, а у города «в кармане вошь на аркане».

Клянчили в Киеве, а оттуда » болт с левой резьбой». Появился генерал-губернатор Кравченко, позвонил «куда положено» в столицу — и деньги тут же нашлись. Короче, интересный был деятель. Местные СМИ он особо не замечал, и лишь весной, в марте, мне, журналисту самой тогда читаемой на Херсонщине газеты, удалось добиться «доступа к телу».

Настроение у Юрия Федоровича было позитивное (как я потом узнал, его уже проинформировали, что ссылка в провинцию заканчивается). Он в начале беседы попросил мой диктофон, с интересом рассмотрел его и, щелкнув выбрасывателем микрокассеты, как бы ненароком отложил его в сторону.

После вопросов на местную тематику я поинтересовался двумя топ-темами из зоны его «бывшей» компетентности. Это гибель журналиста Гонгадзе, ну и, понятно, Черновола. Вот его ответ: «Вы ведь, как мне доложили, 1953 года, уже нормальный возраст для того, чтобы что-то понимать. Знаете, жизнь — это тяжелая штука: от неё часто умирают…»

Минуло ровно три года, и 4 марта 2005 года, накануне его дня рождения, Юрия Кравченко нашли мёртвым на даче, в элитном посёлке «Золотые ворота» в Конча-Заспе под Киевом, с ДВУМЯ огнестрельными ранениями в голову. В тот день он должен был прийти на допрос в Генпрокуратуру по возобновлённому после «оранжевой» революции расследованию «дела Гонгадзе».

По официальной версии, Юрий Кравченко покончил жизнь самоубийством, ДВА РАЗА выстрелив себе в голову. По мнению министра МВД Юрия Луценко (2007 год), Юрий Кравченко был убит: «Я не верю в самоубийство Кравченко и имею на это доказательства… Определённые вопросы к экспертам… были сформулированы, чтобы подвести под версию самоубийства.» Похоронен Кравченко на Байковом кладбище в Киеве, где-то недалеко от «погибшего в случайном ДТП» при прекрасной видимости на трассе Вячеслава Черновола…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса