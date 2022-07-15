Почему россияне до сих пор поддерживают путина: дайджест мировой прессы

Еще темы: Оптимизм Зеленского опровергает прогнозы об окончательных переговорах с Россией; Западные страны опасаются, что оружие для Украины может оказаться у преступников; переговоры об экспорте зерна.

Франция «Libération» – «Почему россияне до сих пор поддерживают Путина»

Выехавший из России журналист Дмитрий Глуховский не ожидал, что его сограждане так сильно поддержат кремлевского лидера в его войне против Украины.

Если когда-то он представлял более свободное будущее для своей страны, то выехавший в Европу с началом российского наступления на Украину писатель и журналист Дмитрий Глуховский теперь находится в розыске российской полицией по уголовному делу.

Тонкий знаток российского общества, язвительный портрет которого он нарисовал в своем последнем романе «Текст» (Atalante, 2019), признается, что не ожидал энтузиазма и одобрения населения относительно этого конфликта, подкрепленного сильной пропагандой и слабым сопротивлением. Однако он призывает не возлагать ответственность за конфликт на русский народ, вовлеченный в войну Владимиром Путиным и его окружением.

Вы не были в России несколько месяцев. Вы чувствуете, что все еще понимаете страну, которая 24 февраля провалилась в другое измерение?

— Когда Путин выступал 22 февраля, за два дня до войны, я написал статью для «Новой газеты» под названием «Теперь мы знаем». Я предположил, что если сейчас люди не соберутся вместе и не ответят на эту агрессию против Украины, то Россия точно станет на путь превращения в тоталитарное государство. Общество, запуганное, будет вынуждено и кичиться, и жить в страхе, и привыкнуть к тому, что не сможет спорить вслух и подражать энтузиазму.

С другой стороны, чего я совсем не предполагал, так это того, как люди, даже столкнувшись с ужасной несправедливостью с полным знанием фактов, в конце концов решают не сопротивляться, а как-то приобщиться к ней. Да, чего я никак не мог предположить, что казалось мне совершенно невозможным, в том числе и по опыту войны на Донбассе, так это увлечение многих людей этой войной.

Я предполагал, что можно согласиться на фальшивый энтузиазм из страха, чтобы не считаться предателем или агентом, какими объявили меня на прокремлевских сайтах.

И сейчас меня больше всего удивляет: почему этот крестовый поход для удовлетворения прихоти одного человека со всеми разрушениями, которые он влечет за собой для России и для Украины, и явно несправедливый, и глупый, вдруг встречает такое одобрение народа?

Вы недооценили состояние русского общества, осажденного пропагандой восемь лет?

— Ситуация мне показалась ясной: шовинистических и империалистических элементов в российском обществе около 10%, приветствовавших войну против Грузии в 2008 году, а прежде в Чечне, и которые не были бы против небольшой антисемитской кампании… Я недооценил этот процент, потому что за восемь лет интенсивная пропаганда значительно увеличила эту аудиторию.

Почти стали мейнстримом: антизападничество, игнорирование западных либеральных ценностей, то есть свободы и толерантности, девальвация Украины как независимого государства.

В первые дни войны русское общество было шокировано, и Кремлю пришлось в десять раз увеличить объем пропаганды, чтобы заручиться его поддержкой. Но ,постфактум, что мне показалось действительно интересным, это то, как домашнее подчинение заставляет людей поддерживать явно людоедские действия режима. Мы наблюдаем значительную, пассивную консолидацию в обществе, которая выражается в отсутствии сопротивления и оправдания этого непротивления.

И мы начали слышать аргумент, что «это Запад нас во все это втянул, мы ему все равно никогда не нравились». Большинство людей сегодня стремятся найти оправдание действиям России, расставить все по своим местам, перестать думать обо всем этом. Главный фактор такого отношения – страх. Для себя. Утратить комфортный образ жизни, когда ты принадлежишь к среднему классу. А может, и свободу…

Чувствуете ли вы, что на вас лежит ответственность, как на писателе, публичном человеке, в том, что «большинство людей пытаются найти оправдание действиям России, расставить все на свои места, перестать думать обо всем этом. Главный фактор такого отношения – страх. Для себя». Споры о том, что переживает российское общество? В то же время, что вы можете сделать удаленно, из вашей ссылки?

Конечно, для любого публичного человека, претендующего на то, чтобы говорить с людьми в их интересах, выполнять просветительскую миссию, противостоять пропаганде и откровенной лжи, выезд из России подрывает любое их моральное право говорить о том, что там происходит. Но, с другой стороны, оставшиеся в России лица, вроде Дмитрия Муратова [главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира, — прим. ред.], должны быть крайне осторожны в том, что говорят, и говорить загадочным языком, не называя вещи своими именами, рискуя быть осужденным. Вот что произошло со мной. Я сказал «нет войне», а тут меня разыскивает полиция, и мне грозит десять лет заключения.

Вы понимаете россиян, тех кто выступает против войны, когда они говорят, что им стыдно быть русскими?

Мне совсем не стыдно ни за то, что я россиянин, ни за Россию, великую страну и великую культуру. Были военные преступления, совершенные русскими подразделениями. Я понимаю обобщающих украинцев. На них нападает превосходящий враг, заявляющий, что он хочет уничтожить их. Вот они всех россиян в одну кучу и сваливают, говорят, что быть россиянином – значит быть варваром. Для них быть россиянином — значит быть способным на преступления против женщин, безоружных людей, детей… Но надо помнить, что в начале конфликта 1000 человек подписали открытые письма против войны. На демонстрации вышли десятки тысяч человек, в ходе этих демонстраций арестовали 16 000 человек. Это никак не уменьшает ответственности тех, кто совершил военные преступления. Их нужно судить.

Но все ли россияне несут коллективную ответственность за эти преступления только потому, что проводимые Кремлем опросы общественного мнения показывают, что 70% из них поддерживают «спецоперацию»?

Я думаю, большинство людей скрывают и стараются не думать об этом. Что делать с чувством себя россиянином?

Эта война, хоть и ведется от имени русского народа, на самом деле инициирована горсткой людей: Путиным и несколькими людьми из его окружения. Это первоначальная личная ответственность человека, решившего превратить свои фантазии в настоящую войну с кровопролитием и человеческими жертвами. Все остальные были вовлечены в эту историю постфактум. Должна ли вина теперь распространяться на весь русский народ? Нет. Ему полностью промывали мозги почти десять лет, особенно с 2014 г. Был причинен непомерный ущерб рациональному мышлению, нравственным ориентирам, представлениям о том, что приемлемо и неприемлемо, о добре и зле… Нам придется это сделать. Впереди долгая работа по просвещению, информации, чтобы люди увидели правду.

Видите ли вы какое-то сходство между сбежавшими от большевистской революции эмигрантами 1920-х годов и сегодняшними эмигрантами?

— Парадоксально, но два года назад я начал писать о дягилевских русских балетах. Больше всего меня интересовало то, как Дягилев экспортировал Россию, о которой он мечтал, авангардную Россию своей мечты, чтобы показать ее внешнему миру. А пока он был на гастролях, настоящая Россия перестала существовать, на смену ей пришла совсем другая формация.

Он был обречен на вечное путешествие вокруг света, с Россией в голове, с чемоданами, под музыку Стравинского или Прокофьева. Он не может вернуться, и ему больше некуда идти. Это немного похоже на то, что происходит с нами, покинувшими страну, которая прекратила свое существование 24 февраля. И я тоже нахожусь за пределами России с образами сохранившейся России и без всякой возможности вернуться. И так, Россия, которую я отвез, неизбежно останется позади и все больше будет дифференцироваться, как это всегда бывает у всех писателей-эмигрантов, от настоящей страны.

Разве это не та Россия, которую вы покинули, и в которой, как вам казалось, жили последние десять или двадцать лет?

— Война, которую ведет Путин, идет не только против Украины, но и России. Против России будущего, нормальной, гуманной. И Россия будущего, на которую мы надеялись, наступит не скоро. Мы знали, что режим был гнилым, коррумпированным, авторитарным. Но была надежда, что со сменой поколений, когда уйдут в отставку бандиты 90-х и агенты ФСБ – мешающие развитию правового государства, свободной печати – к власти придут их дети. Они были бы более травоядными, учились бы в крупных международных университетах. Раздел сфер влияния будет завершен, и Россия, лишенная привлекательных цивилизационных альтернатив, станет более спокойной, более вестернизированной страной. Если бы не было больше угроз ни внутренних, ни внешних, то демократический процесс мог состояться. Как это случилось в других странах. Эта будущая Россия, более свободная, молодая, засветилась в сетях… Появилась более свободная, более независимая культура. Понятно, что было много людей с критическим складом ума, желающих жить в своей стране, творить, развиваться. Журналисты, юмористы, артисты… Мы надеялись, что через десять лет Путин умрет и его окружение вместе с ним, а продолжение будет более цивилизованным. Именно такой России больше не будет. Этот сценарий тихой трансформации, не разрыва, без революции, а просто эволюции, взросления – его война полностью разрушила.

США. «WSJ» – Официальные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, сообщили высокопоставленные лидеры Турции и ООН.

Украинские войска нанесли удары по системе ПВО на оккупированной Россией территории на востоке страны.

США. «The Washington Times» – «Оптимизм Зеленского опровергает прогнозы об окончательных переговорах с Россией»

Украинский лидер настаивает на том, что их страна одержит победу над Москвой и в конце концов вернет себе большую часть восточной территории, захватившей российские войска почти за пять месяцев войны.

Военные инсайдеры и внешнеполитические аналитики говорят, что такие радужные прогнозы не отражают реальность на местах, где российские силы медленно, но неуклонно добиваются успехов в упорной войне на истощение на Донбассе. Текущего объема и структуры западной военной помощи, по их словам, недостаточно, чтобы вывести Киев на путь победы в конфликте, который, похоже, закончится за столом переговоров.

Несоответствие между украинским оптимизмом и фактами на местах, фактически гарантирует новые кровопролитные бои и еще более высокий уровень жертв, наряду с продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики в виде рекордно высоких цен на топливо и перебоев с поставками продовольствия.

Это может стать испытанием для усилий президента Байдена по сохранению единства союзников с НАТО, поскольку расходы и потери растут, мировые запасы продовольствия истощаются, а Европа готовится к зиме с неуверенностью в экспорте российского газа.

Вместо того чтобы добиваться прекращения войны за счет территориальных уступок России, чиновники на этой неделе настаивали на том, что они могут остановить продвижение Москвы. Они заявили, что их армия способна провести серьезное контрнаступление, чтобы выбить российские войска из Мариуполя, Херсона и других захваченных городов.

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Вот как работает кибервойна»

Швейцарская неправительственная организация Cyberpeace Institute собирает и документирует кибератаки в связи с войной в Украине. Теперь данные показывают, что кибервойна началась еще до вторжения – и выходит за пределы Украины и России.

Кроме того, можно определить стратегические разногласия между вовлеченными воюющими сторонами. Российские злоумышленники пытаются парализовать критические системы, а украинские хакеры нацелены на публикацию конфиденциальных данных. Вместо масштабных атак с обеих сторон проводится стратегия маленьких уколов. Однако эксперты по кибербезопасности подозревают, что Россия еще не исчерпала свой потенциал.

Испания. «La Vanguardia» – «Война в Украине уносит жизнь, в среднем у 230 человек, ежедневно». Новые американские ракетные установки усиливают контрудар Киева против российских оккупантов.

Нидерланды. «Het Parool» – «Ракеты перевернут фронт в Украине?»

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Западные страны опасаются, что оружие для Украины может оказаться у преступников»

Винтовки, противотанковые гранаты, взрывчатые вещества и переносные гранатометы, а также тонны боеприпасов в последние месяцы поступили в Украину от доноров из Европы и Северной Америки.

Но западная военная помощь Украине может оказаться у преступников и террористов, предупреждают эксперты, и такое же беспокойство слышно как в ЕС, так и в США. Поэтому все больше стран НАТО пытаются усилить контроль, регистрацию и отслеживание поступающего в Украину оружия.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ